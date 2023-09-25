https://ria.ru/20230925/ataka-1898602477.html
При атаке БПЛА на Белгородскую область, предварительно, пострадавших нет
При атаке БПЛА на Белгородскую область, предварительно, пострадавших нет - РИА Новости, 25.09.2023
При атаке БПЛА на Белгородскую область, предварительно, пострадавших нет
При атаке украинских беспилотников на Белгородскую область, по предварительным данным, пострадавших нет, данные о последствиях на земле уточняются, сообщил в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T22:22
2023-09-25T22:22
2023-09-25T22:22
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. При атаке украинских беспилотников на Белгородскую область, по предварительным данным, пострадавших нет, данные о последствиях на земле уточняются, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Массированную атаку беспилотников отразила наша ПВО! В небе над Грайворонским городским округом сбито семь БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль. Подворовой обход продолжим в светлое время суток", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230925/raketa-1898598874.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При атаке БПЛА на Белгородскую область, предварительно, пострадавших нет
Гладков: при атаке на Белгородскую область, предварительно, пострадавших нет