https://ria.ru/20230925/ataka-1898602477.html

При атаке БПЛА на Белгородскую область, предварительно, пострадавших нет

При атаке БПЛА на Белгородскую область, предварительно, пострадавших нет - РИА Новости, 25.09.2023

При атаке БПЛА на Белгородскую область, предварительно, пострадавших нет

При атаке украинских беспилотников на Белгородскую область, по предварительным данным, пострадавших нет, данные о последствиях на земле уточняются, сообщил в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T22:22

2023-09-25T22:22

2023-09-25T22:22

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. При атаке украинских беспилотников на Белгородскую область, по предварительным данным, пострадавших нет, данные о последствиях на земле уточняются, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Массированную атаку беспилотников отразила наша ПВО! В небе над Грайворонским городским округом сбито семь БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль. Подворовой обход продолжим в светлое время суток", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230925/raketa-1898598874.html

белгородская область

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2023

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков