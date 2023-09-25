https://ria.ru/20230925/artemovsk-1898439897.html

ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска, заявил Пушилин

ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.09.2023

ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска, заявил Пушилин

Украинские войска не оставляют попыток атаковать на южном фланге Артемовска на участке Клещеевка-Андреевка, а на северном фланге наращивают силы, заявил в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:56

2023-09-25T10:56

2023-09-25T11:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

артемовск

донецкая народная республика

клещеевка

денис пушилин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска не оставляют попыток атаковать на южном фланге Артемовска на участке Клещеевка-Андреевка, а на северном фланге наращивают силы, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин."Противник не оставляет попыток подвинуть на рубежах Клещеевка-Андреевка, там ежесуточно, и днем, и ночью, проводятся атаки противника, но наша задача не допустить, там важный есть рубеж - железная дорога. Противник туда устремляется, там были у противника определенные успехи", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Андреевка и Клещеевка остаются в серой зоне, из-за рельефа там сложно закрепиться."Что касается северного фланга, противник пока накапливает определенные силы, мы это видим, но (намерение) переходить в ближайшие дни к каким-то активным действиям не читается. Мы прекрасно понимаем, что противник хочет изменить ситуацию на южном фланге. Только потом будет подключать северный фланг", - рассказал глава республики.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

артемовск

донецкая народная республика

клещеевка

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Влада Копылова

вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика, клещеевка, денис пушилин