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ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 25.09.2023 (обновлено: 11:46 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/artemovsk-1898439897.html
ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска, заявил Пушилин
ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.09.2023
ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска, заявил Пушилин
Украинские войска не оставляют попыток атаковать на южном фланге Артемовска на участке Клещеевка-Андреевка, а на северном фланге наращивают силы, заявил в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:56
2023-09-25T11:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
артемовск
донецкая народная республика
клещеевка
денис пушилин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска не оставляют попыток атаковать на южном фланге Артемовска на участке Клещеевка-Андреевка, а на северном фланге наращивают силы, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин."Противник не оставляет попыток подвинуть на рубежах Клещеевка-Андреевка, там ежесуточно, и днем, и ночью, проводятся атаки противника, но наша задача не допустить, там важный есть рубеж - железная дорога. Противник туда устремляется, там были у противника определенные успехи", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Андреевка и Клещеевка остаются в серой зоне, из-за рельефа там сложно закрепиться."Что касается северного фланга, противник пока накапливает определенные силы, мы это видим, но (намерение) переходить в ближайшие дни к каким-то активным действиям не читается. Мы прекрасно понимаем, что противник хочет изменить ситуацию на южном фланге. Только потом будет подключать северный фланг", - рассказал глава республики.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
артемовск
донецкая народная республика
клещеевка
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вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика, клещеевка, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Денис Пушилин
ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска и атакуют на южном

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска не оставляют попыток атаковать на южном фланге Артемовска на участке Клещеевка-Андреевка, а на северном фланге наращивают силы, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник не оставляет попыток подвинуть на рубежах Клещеевка-Андреевка, там ежесуточно, и днем, и ночью, проводятся атаки противника, но наша задача не допустить, там важный есть рубеж - железная дорога. Противник туда устремляется, там были у противника определенные успехи", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Андреевка и Клещеевка остаются в серой зоне, из-за рельефа там сложно закрепиться.
"Что касается северного фланга, противник пока накапливает определенные силы, мы это видим, но (намерение) переходить в ближайшие дни к каким-то активным действиям не читается. Мы прекрасно понимаем, что противник хочет изменить ситуацию на южном фланге. Только потом будет подключать северный фланг", - рассказал глава республики.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаДенис Пушилин
 
 
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