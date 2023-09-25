https://ria.ru/20230925/artemovsk-1898439897.html
ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска, заявил Пушилин
ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.09.2023
ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска, заявил Пушилин
Украинские войска не оставляют попыток атаковать на южном фланге Артемовска на участке Клещеевка-Андреевка, а на северном фланге наращивают силы, заявил в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:56
2023-09-25T10:56
2023-09-25T11:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
артемовск
донецкая народная республика
клещеевка
денис пушилин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска не оставляют попыток атаковать на южном фланге Артемовска на участке Клещеевка-Андреевка, а на северном фланге наращивают силы, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин."Противник не оставляет попыток подвинуть на рубежах Клещеевка-Андреевка, там ежесуточно, и днем, и ночью, проводятся атаки противника, но наша задача не допустить, там важный есть рубеж - железная дорога. Противник туда устремляется, там были у противника определенные успехи", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Андреевка и Клещеевка остаются в серой зоне, из-за рельефа там сложно закрепиться."Что касается северного фланга, противник пока накапливает определенные силы, мы это видим, но (намерение) переходить в ближайшие дни к каким-то активным действиям не читается. Мы прекрасно понимаем, что противник хочет изменить ситуацию на южном фланге. Только потом будет подключать северный фланг", - рассказал глава республики.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика, клещеевка, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Денис Пушилин
ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ наращивают силы на северном фланге Артемовска и атакуют на южном