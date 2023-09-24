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Президент Польши выступил за увеличение транзита зерна с Украины - РИА Новости, 24.09.2023
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19:46 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/zernovye-1898367364.html
Президент Польши выступил за увеличение транзита зерна с Украины
Президент Польши выступил за увеличение транзита зерна с Украины - РИА Новости, 24.09.2023
Президент Польши выступил за увеличение транзита зерна с Украины
Президент Польши Анджей Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины, поддержав решение польского правительства заблокировать поставки украинского... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T19:46
2023-09-24T19:46
польша
анджей дуда
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
тарас качка
словакия
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ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины, поддержав решение польского правительства заблокировать поставки украинского зерна на польскую территорию. "Я считаю абсолютно правильным решение польского правительства сохранить запрет продажи украинского зерна на польском рынке. Однако я придерживаюсь мнения, что нужно делать все, чтобы транзит был как можно больше", - сказал он в эфире телеканала TVP. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, расширяя его на некоторые другие продукты. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898252074.html
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польша, анджей дуда, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), тарас качка, словакия, украина
Польша, Анджей Дуда, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Тарас Качка, Словакия, Украина
Президент Польши выступил за увеличение транзита зерна с Украины

Президент Польши выступил за увеличение транзита зерновых с Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины, поддержав решение польского правительства заблокировать поставки украинского зерна на польскую территорию.
«
"Я считаю абсолютно правильным решение польского правительства сохранить запрет продажи украинского зерна на польском рынке. Однако я придерживаюсь мнения, что нужно делать все, чтобы транзит был как можно больше", - сказал он в эфире телеканала TVP.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, расширяя его на некоторые другие продукты. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, заявил Лавров
23 сентября, 20:45
 
ПольшаАнджей ДудаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)Тарас КачкаСловакияУкраина
 
 
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