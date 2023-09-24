https://ria.ru/20230924/zernovye-1898367364.html

Президент Польши выступил за увеличение транзита зерна с Украины

Президент Польши выступил за увеличение транзита зерна с Украины - РИА Новости, 24.09.2023

Президент Польши выступил за увеличение транзита зерна с Украины

Президент Польши Анджей Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины, поддержав решение польского правительства заблокировать поставки украинского... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T19:46

2023-09-24T19:46

2023-09-24T19:46

польша

анджей дуда

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

тарас качка

словакия

украина

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ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины, поддержав решение польского правительства заблокировать поставки украинского зерна на польскую территорию. "Я считаю абсолютно правильным решение польского правительства сохранить запрет продажи украинского зерна на польском рынке. Однако я придерживаюсь мнения, что нужно делать все, чтобы транзит был как можно больше", - сказал он в эфире телеканала TVP. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, расширяя его на некоторые другие продукты. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898252074.html

польша

словакия

украина

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польша, анджей дуда, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), тарас качка, словакия, украина