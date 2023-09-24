https://ria.ru/20230924/yom_kipur-1897977782.html

Иудейский праздник Йом Кипур

Иудейский праздник Йом Кипур - РИА Новости, 24.09.2023

Иудейский праздник Йом Кипур

В десятый день месяца тишрей первого месяца еврейского календаря евреи всего мира отмечают Йом Кипур – День искупления и прощения. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T01:10

2023-09-24T01:10

2023-09-24T01:10

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В десятый день месяца тишрей первого месяца еврейского календаря евреи всего мира отмечают Йом Кипур – День искупления и прощения.В 2023 году Йом Кипур начинается с вечера 24 сентября (за несколько минут до захода солнца) и заканчивается ночью 25 сентября. В основу еврейского года положены циклы луны и солнца. Именно по солнцу и отсчитывают дни, при этом день – это промежуток времени между его заходами. В иудейской традиции Йом Кипур – самый важный из праздников, завершающий Десять дней покаяния, во время которых решается судьба человека на год вперед. Эти дни отсчитываются от Рош а-Шана (Рош ха-Шана) – еврейского Нового года, который в 2023 году наступил 15-17 сентября.Праздник напоминает о событиях, которые произошли 33 века назад во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне (Египет). Тогда евреи тяжко согрешили, создав золотого идола и поклоняясь ему. Бог разгневался, хотел истребить еврейский народ и создать новый от пророка Моисея. Но Моисей поднялся на гору Синай и молитвой упросил Бога отменить приговор своему народу. В день Йом Кипура он вернулся и принес новые каменные Скрижали Завета (две каменные плиты, на которых были начертаны Десять заповедей) и радостную весть: "Простил Я по слову твоему!". Пятикнижие называет Йом Кипур субботой суббот. День проводят в посте и молитве, целиком посвящая себя религиозной жизни.В Йом Кипур евреи, забывая о земных делах, полностью посвящают себя искуплению и очищению от совершенных грехов. Чтобы прийти к Судному дню внутренне подготовленным, человек анализирует прошедший год, вспоминает свои прегрешения перед людьми и Богом. Празднование Йом Кипура проводится по определенным законам. Перед праздником все просят прощения у друзей и знакомых, если обидели их словом или действием.Накануне Йом Кипура принято давать щедрые пожертвования на благотворительность. В некоторых общинах совершают обряд искупления грехов "капарот". Во время обряда вращают птицу над головой (петуха – мужчины, курицу – женщины) и говорят: "Да будет это моим искуплением...". Эту птицу или ее стоимость отдают бедным. Если не удалось достать птицу, обряд можно выполнить вращением над головой денег, которые также отдают бедным.В канун Йом Кипура принято окунаться в микву (ритуальный бассейн). Перед праздником, примерно за час до захода солнца, устраивают последнюю перед постом обильную трапезу, она называется сеуда мафсекет (в переводе – "завершающая трапеза"). Традиционным ее элементом является бульон с "креплах" (пельменями), символизирующими приношения в Иерусалимском храме.За 18 минут до захода солнца хозяйки зажигают в домах свечи. С заката солнца в канун Йом Кипура до появления звезд в следующий вечер евреи забывают о физических сторонах жизни. Тора предписывает "никакой работы не делать" и "изнурять душу", то есть соблюдать пять запретов: не принимать пищу и питье, не умываться, не умащивать тело, не носить кожаную обувь и не вступать в супружескую близость. Отменить эти запреты может только опасность для жизни. Постятся все, кроме беременных женщин, больных и детей до девяти лет. С девятилетнего возраста детей постепенно приучают поститься большую часть дня. Девочки старше одиннадцати лет и мальчики старше двенадцати соблюдают пост наравне со взрослыми. Все одеваются в белое – символ чистоты. В первый вечер и почти весь следующий день евреи собираются в синагогах, где произносятся специальные для этого дня молитвы.В синагоге проводятся пять служб. Вечером – маарив (вечерняя), которая продолжается около двух часов. На следующий день проходят четыре службы, которые переходят одна в другую почти без перерыва. Утром – шахрит (утренняя), затем, до полудня – мусаф (дополнительная), во второй половине дня – минха (послеполуденная) и перед заходом солнца – неила (предвечерняя, произносимая только в Йом Кипур). Буквальный перевод слова "неила" – "закрытие", т.е. завершение всего процесса очищения и исправления.После завершения Йом Кипура дома совершают краткую молитву – гавдала – разделяющую святое и будничное, и устраивают праздничную трапезу.Израильские власти на Йом Кипур закрывают пограничные переходы, вводя "режим изоляции" палестинских территорий Западного берега реки Иордан и сектора Газа. На сутки также прекращается воздушное и морское сообщение Израиля с внешним миром. Внутри страны не работают учреждения и предприятия, магазины и рестораны, местные радио- и телеканалы прерывают трансляции, останавливается транспорт, включая частный. Тель-Авив становится единственным мегаполисом мира, где на сутки автомобили оказываются вне закона: светский Израиль катается на велосипедах. Первый транспорт здесь появится лишь по окончании праздника после захода солнца. Когда записи в Книге Судеб уже будут сделаны. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, религиозные праздники, в мире, израиль