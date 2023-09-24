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Путин перечислил принципы работы ЦИК - РИА Новости, 24.09.2023
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00:46 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/tsik-1898271393.html
Путин перечислил принципы работы ЦИК
Путин перечислил принципы работы ЦИК - РИА Новости, 24.09.2023
Путин перечислил принципы работы ЦИК
ЦИК РФ действует на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности, делает все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, заявил президент России РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:46
2023-09-24T00:46
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК РФ действует на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности, делает все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, заявил президент России Владимир Путин. "И действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности. От вашего профессионализма, объективности и прозрачности организации выборов во многом зависит доверие избирателей к результатам этих выборов. Вы делаете все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин перечислил принципы работы ЦИК

Путин: ЦИК работает на принципах открытости, гласности и высокой ответственности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК РФ действует на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности, делает все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, заявил президент России Владимир Путин.
"И действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности. От вашего профессионализма, объективности и прозрачности организации выборов во многом зависит доверие избирателей к результатам этих выборов. Вы делаете все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Путин оценил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога
00:21
 
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