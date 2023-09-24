https://ria.ru/20230924/tsik-1898271393.html

Путин перечислил принципы работы ЦИК

Путин перечислил принципы работы ЦИК - РИА Новости, 24.09.2023

Путин перечислил принципы работы ЦИК

ЦИК РФ действует на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности, делает все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, заявил президент России РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T00:46

2023-09-24T00:46

2023-09-24T00:46

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК РФ действует на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности, делает все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, заявил президент России Владимир Путин. "И действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности. От вашего профессионализма, объективности и прозрачности организации выборов во многом зависит доверие избирателей к результатам этих выборов. Вы делаете все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.

https://ria.ru/20230924/dialog-1898270837.html

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россия, владимир путин, политика