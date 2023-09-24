https://ria.ru/20230924/soldaty-1898327454.html
"Полное изнеможение": в США пришли в ужас от состояния ВСУ
"Полное изнеможение": в США пришли в ужас от состояния ВСУ - РИА Новости, 24.09.2023
"Полное изнеможение": в США пришли в ужас от состояния ВСУ
Украинские военные постепенно теряют энтузиазм и все чаще открыто говорят об усталости и отсутствии сил, пишет обозреватель Bloomberg Нил Фергюсон. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:53
2023-09-24T14:53
2023-09-24T14:53
в мире
киев
артемовский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украинские военные постепенно теряют энтузиазм и все чаще открыто говорят об усталости и отсутствии сил, пишет обозреватель Bloomberg Нил Фергюсон."Эйфория, которую можно было почувствовать, когда я посетил Киев год назад, <…> в значительной степени угасла, уступив место явному изнеможению. Солдаты, вернувшиеся с передовой, устали и открыто это признают. От контрнаступления этого лета ожидалось больше, чем они смогли достичь", – отметил он.Фергюсон также подчеркнул, что никакое современное вооружение не может полностью компенсировать недостаток опыта самих войск."Основная проблема заключается в том, что относительно слабые войска, не обладающие превосходством в воздухе, наступают на хорошо укрепленные российские позиции", – резюмировал он.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил сообщил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения.
https://ria.ru/20230924/armiya-1898311935.html
https://ria.ru/20230924/krakh-1898307704.html
киев
артемовский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, артемовский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Артемовский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Полное изнеможение": в США пришли в ужас от состояния ВСУ
Bloomberg: солдаты ВСУ вымотаны контрнаступлением