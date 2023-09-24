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"Полное изнеможение": в США пришли в ужас от состояния ВСУ - РИА Новости, 24.09.2023
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14:53 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/soldaty-1898327454.html
"Полное изнеможение": в США пришли в ужас от состояния ВСУ
"Полное изнеможение": в США пришли в ужас от состояния ВСУ - РИА Новости, 24.09.2023
"Полное изнеможение": в США пришли в ужас от состояния ВСУ
Украинские военные постепенно теряют энтузиазм и все чаще открыто говорят об усталости и отсутствии сил, пишет обозреватель Bloomberg Нил Фергюсон. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:53
2023-09-24T14:53
в мире
киев
артемовский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украинские военные постепенно теряют энтузиазм и все чаще открыто говорят об усталости и отсутствии сил, пишет обозреватель Bloomberg Нил Фергюсон."Эйфория, которую можно было почувствовать, когда я посетил Киев год назад, &lt;…&gt; в значительной степени угасла, уступив место явному изнеможению. Солдаты, вернувшиеся с передовой, устали и открыто это признают. От контрнаступления этого лета ожидалось больше, чем они смогли достичь", – отметил он.Фергюсон также подчеркнул, что никакое современное вооружение не может полностью компенсировать недостаток опыта самих войск."Основная проблема заключается в том, что относительно слабые войска, не обладающие превосходством в воздухе, наступают на хорошо укрепленные российские позиции", – резюмировал он.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил сообщил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения.
https://ria.ru/20230924/armiya-1898311935.html
https://ria.ru/20230924/krakh-1898307704.html
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в мире, киев, артемовский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Артемовский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Полное изнеможение": в США пришли в ужас от состояния ВСУ

Bloomberg: солдаты ВСУ вымотаны контрнаступлением

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украинские военные постепенно теряют энтузиазм и все чаще открыто говорят об усталости и отсутствии сил, пишет обозреватель Bloomberg Нил Фергюсон.
"Эйфория, которую можно было почувствовать, когда я посетил Киев год назад, <…> в значительной степени угасла, уступив место явному изнеможению. Солдаты, вернувшиеся с передовой, устали и открыто это признают. От контрнаступления этого лета ожидалось больше, чем они смогли достичь", – отметил он.
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Фергюсон также подчеркнул, что никакое современное вооружение не может полностью компенсировать недостаток опыта самих войск.
"Основная проблема заключается в том, что относительно слабые войска, не обладающие превосходством в воздухе, наступают на хорошо укрепленные российские позиции", – резюмировал он.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил сообщил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения.
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В миреКиевАртемовскийСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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