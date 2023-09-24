https://ria.ru/20230924/shestvie-1898380089.html
Протестное шествие в Ереване без происшествий дошло до центральной площади
Протестное шествие в Ереване без происшествий дошло до центральной площади - РИА Новости, 24.09.2023
Протестное шествие в Ереване без происшествий дошло до центральной площади
Протестное шествие в Ереване традиционно завершилось на площади Республики, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:31
2023-09-24T21:31
2023-09-24T21:31
в мире
ереван
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
армения
коммерческая недвижимость
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Протестное шествие в Ереване традиционно завершилось на площади Республики, передаёт корреспондент РИА Новости. Шествие стартовало с центральной площади города, люди дошли до здания МВД Армении, Далее они достигли площади Франции, где в прошлом году располагался лагерь протестующих, далее люди двинулись к площади Республики, где обычно завершаются протестные шествия. Так и случилось и на этот раз. Протестующих перед зданием кабинета министров на центральной площади, как и всегда, ждали экипированные шлемами, дубинками и щитами силовики. Манифестанты даже не стали подходить к оцеплению, а рассредоточились по всей площади. Столкновений, задержаний, стычек между полицией и протестующими в ходе шествия не было, не произошло их и по прибытию протестующих на площадь. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. В воскресенье оппозиция в Ереване собрала очередной протестный митинг. Сами протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана.
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html
https://ria.ru/20230924/iskhod-1898312114.html
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в мире, ереван, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, армения, коммерческая недвижимость
В мире, Ереван, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Армения, Коммерческая недвижимость
Протестное шествие в Ереване без происшествий дошло до центральной площади
Протестное шествие в Ереване без происшествий завершилось на площади Республики