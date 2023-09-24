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Венесуэла предложила ООН создать свободную от санкций Запада зону - РИА Новости, 24.09.2023
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02:16 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898274783.html
Венесуэла предложила ООН создать свободную от санкций Запада зону
Венесуэла предложила ООН создать свободную от санкций Запада зону - РИА Новости, 24.09.2023
Венесуэла предложила ООН создать свободную от санкций Запада зону
Правительство Венесуэлы предлагает создать свободную от санкций зону, где финансовые операции, торговля и инвестиции будут ограждены от санкций западных стран,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T02:16
2023-09-24T02:16
венесуэла
оон
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МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы предлагает создать свободную от санкций зону, где финансовые операции, торговля и инвестиции будут ограждены от санкций западных стран, заявил на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль. "Мы предлагаем создать зону, свободную от односторонних принудительных мер, в которой мы сможем осуществлять наши финансовые операции и межбанковские платежи и которая позволит нам гарантировать прямые инвестиции и легальную торговлю между нашими странами без рисков, произвольных или карательных препятствий со стороны западных держав", - сказал Хиль. По словам дипломата, экономика Венесуэлы, несмотря на осадное положение, грабеж со стороны стран Запада и санкции, начала процесс восстановления с прогнозируемыми показателями роста, значительно превышающими другие страны региона.
https://ria.ru/20230924/konferentsiya-1898273402.html
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венесуэла, оон
Венесуэла, ООН
Венесуэла предложила ООН создать свободную от санкций Запада зону

Глава МИД Венесуэлы выступил с призывом к ООН создать свободную от санкций зону

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН. Архивное фото
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МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы предлагает создать свободную от санкций зону, где финансовые операции, торговля и инвестиции будут ограждены от санкций западных стран, заявил на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль.
"Мы предлагаем создать зону, свободную от односторонних принудительных мер, в которой мы сможем осуществлять наши финансовые операции и межбанковские платежи и которая позволит нам гарантировать прямые инвестиции и легальную торговлю между нашими странами без рисков, произвольных или карательных препятствий со стороны западных держав", - сказал Хиль.
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01:51
По словам дипломата, экономика Венесуэлы, несмотря на осадное положение, грабеж со стороны стран Запада и санкции, начала процесс восстановления с прогнозируемыми показателями роста, значительно превышающими другие страны региона.
 
ВенесуэлаООН
 
 
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