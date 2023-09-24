https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898274783.html

Венесуэла предложила ООН создать свободную от санкций Запада зону

Венесуэла предложила ООН создать свободную от санкций Запада зону - РИА Новости, 24.09.2023

Венесуэла предложила ООН создать свободную от санкций Запада зону

Правительство Венесуэлы предлагает создать свободную от санкций зону, где финансовые операции, торговля и инвестиции будут ограждены от санкций западных стран,... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T02:16

2023-09-24T02:16

2023-09-24T02:16

венесуэла

оон

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МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы предлагает создать свободную от санкций зону, где финансовые операции, торговля и инвестиции будут ограждены от санкций западных стран, заявил на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль. "Мы предлагаем создать зону, свободную от односторонних принудительных мер, в которой мы сможем осуществлять наши финансовые операции и межбанковские платежи и которая позволит нам гарантировать прямые инвестиции и легальную торговлю между нашими странами без рисков, произвольных или карательных препятствий со стороны западных держав", - сказал Хиль. По словам дипломата, экономика Венесуэлы, несмотря на осадное положение, грабеж со стороны стран Запада и санкции, начала процесс восстановления с прогнозируемыми показателями роста, значительно превышающими другие страны региона.

https://ria.ru/20230924/konferentsiya-1898273402.html

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