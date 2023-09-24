https://ria.ru/20230924/pvo-1898371866.html

Спецоперация, 24 сентября: ПВО России за сутки сбила Ми-8 и 15 дронов ВСУ

Спецоперация, 24 сентября: ПВО России за сутки сбила Ми-8 и 15 дронов ВСУ - РИА Новости, 24.09.2023

Спецоперация, 24 сентября: ПВО России за сутки сбила Ми-8 и 15 дронов ВСУ

О ходе специальной военной операции и атаках украинских беспилотников на российские регионы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T20:38

2023-09-24T20:38

2023-09-24T21:13

специальная военная операция на украине

курская область

луганская народная республика

кременная

роман старовойт

владимир рогов

запорожская аэс

ми-8 амтш

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. О ходе специальной военной операции и атаках украинских беспилотников на российские регионы — в материале РИА Новости.Ход операцииВ Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки противника на Краснолиманском направлении, Киев потерял более 50 военных, две бронемашины и гаубицу. На Купянском направлении потери ВСУ составили более двадцати человек, две артиллерийские установки и склад боеприпасов.На Южнодонецком направлении Вооруженные силы уничтожили до 110 украинских военных, две бронемашины и два орудия Д-20. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили военный вертолет Ми-8 над Клещеевкой, а также 15 беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM.На Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли около 340 человек. Кроме того, российская армия улучшила тактическое положение и отразила четыре атаки противника в районе Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселого.На Херсонском направлении за сутки Киев потерял до 40 военных. Российские артиллеристы поразили в рамках контрбатарейной борьбы американскую гаубицу M777 и РСЗО кустарного производства "Партизан". Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 109 районах.Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил РИА Новости, что группировка отразила пять атак противника на Краснолиманском направлении, уничтожив до двадцати украинских военных, авиация нанесла четыре удара по командно-наблюдательным пунктам ВСУ. По его словам, потери противника составили до двадцати человек. Кроме того, средства ПВО сбили беспилотник в районе Кременной в ЛНР. Российские войска удерживают все свои позиции на линии фронта в Запорожской области, заявления о прорыве первой линии обороны в районе села Вербовое — ложь и плоды больного воображения украинских пропагандистов, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.Он добавил, что украинские войска с приходом дождливой и холодной погоды намерены сменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС.Атаки БПЛАГубернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе в Курске, повреждена крыша.В Минобороны уточнили, что российские средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями.Международная обстановкаГазета The Washington Post со ссылкой на командира десантно-штурмового подразделения ВСУ сообщила, что Украина потеряла много военной техники во время боевых действий в районе сел Работино и Вербовое Запорожской области.

https://ria.ru/20230924/leopard-1898362080.html

https://ria.ru/20230924/challenger-1898079453.html

https://ria.ru/20230924/pomosch-1898347300.html

курская область

луганская народная республика

кременная

запорожская область

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