https://ria.ru/20230924/pulkovo-1898373113.html
В зале вылета "Пулково" было нарушено энергоснабжение
В зале вылета "Пулково" было нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 24.09.2023
В зале вылета "Пулково" было нарушено энергоснабжение
Энергоснабжение было нарушено вечером в воскресенье в зале вылета аэропорта Пулково в Петербурге, в течение минуты подачу света восстановили, аэропорт работает... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T20:36
2023-09-24T20:36
2023-09-24T20:50
пулково (аэропорт)
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Энергоснабжение было нарушено вечером в воскресенье в зале вылета аэропорта Пулково в Петербурге, в течение минуты подачу света восстановили, аэропорт работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта)."В зале вылета внутренних рейсов в 19.30 было временное переключение электричества в связи с нарушением подачи электроэнергии в Санкт-Петербурге. В течение одной минуты подача электроэнергии восстановлена", - проинформировали в компании.Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20230924/reys-1898368834.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), происшествия, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Происшествия, Санкт-Петербург
В зале вылета "Пулково" было нарушено энергоснабжение
В зале вылета "Пулково" в течение минуты было нарушено энергоснабжение