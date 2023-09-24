https://ria.ru/20230924/pulkovo-1898373113.html

В зале вылета "Пулково" было нарушено энергоснабжение

В зале вылета "Пулково" было нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 24.09.2023

В зале вылета "Пулково" было нарушено энергоснабжение

Энергоснабжение было нарушено вечером в воскресенье в зале вылета аэропорта Пулково в Петербурге, в течение минуты подачу света восстановили, аэропорт работает... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T20:36

2023-09-24T20:36

2023-09-24T20:50

пулково (аэропорт)

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Энергоснабжение было нарушено вечером в воскресенье в зале вылета аэропорта Пулково в Петербурге, в течение минуты подачу света восстановили, аэропорт работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта)."В зале вылета внутренних рейсов в 19.30 было временное переключение электричества в связи с нарушением подачи электроэнергии в Санкт-Петербурге. В течение одной минуты подача электроэнергии восстановлена", - проинформировали в компании.Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20230924/reys-1898368834.html

санкт-петербург

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пулково (аэропорт), происшествия, санкт-петербург