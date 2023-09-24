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В зале вылета "Пулково" было нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 24.09.2023
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20:36 24.09.2023 (обновлено: 20:50 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/pulkovo-1898373113.html
В зале вылета "Пулково" было нарушено энергоснабжение
В зале вылета "Пулково" было нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 24.09.2023
В зале вылета "Пулково" было нарушено энергоснабжение
Энергоснабжение было нарушено вечером в воскресенье в зале вылета аэропорта Пулково в Петербурге, в течение минуты подачу света восстановили, аэропорт работает... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T20:36
2023-09-24T20:50
пулково (аэропорт)
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Энергоснабжение было нарушено вечером в воскресенье в зале вылета аэропорта Пулково в Петербурге, в течение минуты подачу света восстановили, аэропорт работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта)."В зале вылета внутренних рейсов в 19.30 было временное переключение электричества в связи с нарушением подачи электроэнергии в Санкт-Петербурге. В течение одной минуты подача электроэнергии восстановлена", - проинформировали в компании.Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.
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пулково (аэропорт), происшествия, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Происшествия, Санкт-Петербург
В зале вылета "Пулково" было нарушено энергоснабжение

В зале вылета "Пулково" в течение минуты было нарушено энергоснабжение

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Энергоснабжение было нарушено вечером в воскресенье в зале вылета аэропорта Пулково в Петербурге, в течение минуты подачу света восстановили, аэропорт работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
"В зале вылета внутренних рейсов в 19.30 было временное переключение электричества в связи с нарушением подачи электроэнергии в Санкт-Петербурге. В течение одной минуты подача электроэнергии восстановлена", - проинформировали в компании.
Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.
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Пулково (аэропорт)ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
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