https://ria.ru/20230924/pensii-1898270695.html
Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы
Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы - РИА Новости, 24.09.2023
Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы
Размер пенсии могут уменьшить по нескольким причинам, главная среди которых — ошибка, обнаруженная в ходе ревизии, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T01:10
2023-09-24T01:10
2023-09-24T09:38
общество
россия
иван соловьев (юрист)
пенсия
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Размер пенсии могут уменьшить по нескольким причинам, главная среди которых — ошибка, обнаруженная в ходе ревизии, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев."Она может быть математической, если оператор ввел неправильные данные, например, продолжительность трудового стажа", — разъяснил юрист.В таком случае, по его словам, возвращать переплату не придется. Однако со следующего месяца размер пенсии сократится.Пенсию по инвалидности могут уменьшить в случае, если получатель своевременно не подтвердил диагноз. Выплата по потере кормильца прекращается, если получатель достиг 18 лет или завершил очную учебу. Иностранный гражданин утратит права на пенсию, если у него истек срок действия вида на жительство.Но бывают и сложные случаи, когда переплату требуют вернуть. Тогда разбирательства могут затянуться. В частности, если получатель получал пенсию по подложным документам, то в таком случае ему не только придется вернуть деньги, но и оказаться фигурантом уголовного дела о мошенничестве, предупредил Соловьев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, иван соловьев (юрист), пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы
Юрист Соловьев предупредил о возможности сокращения пенсии при ошибке в расчетах
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Размер пенсии могут уменьшить по нескольким причинам, главная среди которых — ошибка, обнаруженная в ходе ревизии, рассказал агентству "Прайм"
заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«
"Она может быть математической, если оператор ввел неправильные данные, например, продолжительность трудового стажа", — разъяснил юрист.
В таком случае, по его словам, возвращать переплату не придется. Однако со следующего месяца размер пенсии сократится.
Пенсию по инвалидности могут уменьшить в случае, если получатель своевременно не подтвердил диагноз. Выплата по потере кормильца прекращается, если получатель достиг 18 лет или завершил очную учебу. Иностранный гражданин утратит права на пенсию, если у него истек срок действия вида на жительство.
Но бывают и сложные случаи, когда переплату требуют вернуть. Тогда разбирательства могут затянуться.
В частности, если получатель получал пенсию по подложным документам, то в таком случае ему не только придется вернуть деньги, но и оказаться фигурантом уголовного дела о мошенничестве, предупредил Соловьев.
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