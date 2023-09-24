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Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы - РИА Новости, 24.09.2023
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01:10 24.09.2023 (обновлено: 09:38 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/pensii-1898270695.html
Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы
Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы - РИА Новости, 24.09.2023
Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы
Размер пенсии могут уменьшить по нескольким причинам, главная среди которых — ошибка, обнаруженная в ходе ревизии, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T01:10
2023-09-24T09:38
общество
россия
иван соловьев (юрист)
пенсия
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Размер пенсии могут уменьшить по нескольким причинам, главная среди которых — ошибка, обнаруженная в ходе ревизии, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.&quot;Она может быть математической, если оператор ввел неправильные данные, например, продолжительность трудового стажа&quot;, — разъяснил юрист.В таком случае, по его словам, возвращать переплату не придется. Однако со следующего месяца размер пенсии сократится.Пенсию по инвалидности могут уменьшить в случае, если получатель своевременно не подтвердил диагноз. Выплата по потере кормильца прекращается, если получатель достиг 18 лет или завершил очную учебу. Иностранный гражданин утратит права на пенсию, если у него истек срок действия вида на жительство.Но бывают и сложные случаи, когда переплату требуют вернуть. Тогда разбирательства могут затянуться. В частности, если получатель получал пенсию по подложным документам, то в таком случае ему не только придется вернуть деньги, но и оказаться фигурантом уголовного дела о мошенничестве, предупредил Соловьев.
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общество, россия, иван соловьев (юрист), пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы

Юрист Соловьев предупредил о возможности сокращения пенсии при ошибке в расчетах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Размер пенсии могут уменьшить по нескольким причинам, главная среди которых — ошибка, обнаруженная в ходе ревизии, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«

"Она может быть математической, если оператор ввел неправильные данные, например, продолжительность трудового стажа", — разъяснил юрист.

В таком случае, по его словам, возвращать переплату не придется. Однако со следующего месяца размер пенсии сократится.
Пенсию по инвалидности могут уменьшить в случае, если получатель своевременно не подтвердил диагноз. Выплата по потере кормильца прекращается, если получатель достиг 18 лет или завершил очную учебу. Иностранный гражданин утратит права на пенсию, если у него истек срок действия вида на жительство.
Но бывают и сложные случаи, когда переплату требуют вернуть. Тогда разбирательства могут затянуться.
В частности, если получатель получал пенсию по подложным документам, то в таком случае ему не только придется вернуть деньги, но и оказаться фигурантом уголовного дела о мошенничестве, предупредил Соловьев.
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