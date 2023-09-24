https://ria.ru/20230924/pensii-1898270695.html

Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы

Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы - РИА Новости, 24.09.2023

Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы

Размер пенсии могут уменьшить по нескольким причинам, главная среди которых — ошибка, обнаруженная в ходе ревизии, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T01:10

2023-09-24T01:10

2023-09-24T09:38

общество

россия

иван соловьев (юрист)

пенсия

пенсионеры

пенсии

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Размер пенсии могут уменьшить по нескольким причинам, главная среди которых — ошибка, обнаруженная в ходе ревизии, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев."Она может быть математической, если оператор ввел неправильные данные, например, продолжительность трудового стажа", — разъяснил юрист.В таком случае, по его словам, возвращать переплату не придется. Однако со следующего месяца размер пенсии сократится.Пенсию по инвалидности могут уменьшить в случае, если получатель своевременно не подтвердил диагноз. Выплата по потере кормильца прекращается, если получатель достиг 18 лет или завершил очную учебу. Иностранный гражданин утратит права на пенсию, если у него истек срок действия вида на жительство.Но бывают и сложные случаи, когда переплату требуют вернуть. Тогда разбирательства могут затянуться. В частности, если получатель получал пенсию по подложным документам, то в таком случае ему не только придется вернуть деньги, но и оказаться фигурантом уголовного дела о мошенничестве, предупредил Соловьев.

https://ria.ru/20230919/gd-1897261281.html

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Алексей Калабанов

общество, россия, иван соловьев (юрист), пенсия, пенсионеры, пенсии