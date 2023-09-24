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В Албании призвали ЕС, США и НАТО принять меры для деэскалации в Косово - РИА Новости, 24.09.2023
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17:08 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898345377.html
В Албании призвали ЕС, США и НАТО принять меры для деэскалации в Косово
В Албании призвали ЕС, США и НАТО принять меры для деэскалации в Косово - РИА Новости, 24.09.2023
В Албании призвали ЕС, США и НАТО принять меры для деэскалации в Косово
Премьер Албании Эди Рама в сети Х призвал ЕС, США и миссию НАТО KFOR принять все меры для деэскалации в Косово, где, как сообщили косовоалбанские власти в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T17:08
2023-09-24T17:08
в мире
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албания
сша
альбин курти
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БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама в сети Х призвал ЕС, США и миссию НАТО KFOR принять все меры для деэскалации в Косово, где, как сообщили косовоалбанские власти в Приштине, неизвестные напали на полицию. Полиция самопровозглашенного Косово ранее проинформировала, что ищет нападавших на сотрудников на севере края. По данным косовского МВД, около 2.40 (3.40 мск) на мосту близ села Баньска два грузовика без номеров блокировали въезд, а направленных туда полицейских обстреляли неизвестные с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался. "Премьер" Косово Альбин Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края, и призвал их сдаться. Полиция сообщила об одном убитом нападавшем. "Трагедия гибели сотрудника косовской полиции - величайший сигнал тревоги до сих пор, при постоянном риске того, что длительный кризис перерастет в вооруженный конфликт", - написал премьер Албании. "Евроатлантическое сообщество должно приложить все свои … силы, чтобы вернуть Косово и Сербию за стол переговоров о нормализации. Созыв внеочередной мирной конференции, под надзором и с гарантиями ЕС и США, и, одновременно, принятие всех чрезвычайных мер KFOR для предотвращения дальнейшей эскалации стратегически необходимы не только для мира и безопасности в Косово сегодня, но и для завтрашнего мира и безопасности всего региона", - указал Рама. Он отметил, что кризис на севере края может перерасти в "пожар".
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898341031.html
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в мире, косово, албания, сша, альбин курти, эди рама, евросоюз, нато
В мире, Косово, Албания, США, Альбин Курти, Эди Рама, Евросоюз, НАТО
В Албании призвали ЕС, США и НАТО принять меры для деэскалации в Косово

Премьер Албании призвал ЕС, США и НАТО принять все меры для деэскалации в Косово

© AFP 2023 / STRINGERОфицеры полиции Косово у въезда в деревню Баньска, Северное Косово
Офицеры полиции Косово у въезда в деревню Баньска, Северное Косово - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AFP 2023 / STRINGER
Офицеры полиции Косово у въезда в деревню Баньска, Северное Косово
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама в сети Х призвал ЕС, США и миссию НАТО KFOR принять все меры для деэскалации в Косово, где, как сообщили косовоалбанские власти в Приштине, неизвестные напали на полицию.
Полиция самопровозглашенного Косово ранее проинформировала, что ищет нападавших на сотрудников на севере края. По данным косовского МВД, около 2.40 (3.40 мск) на мосту близ села Баньска два грузовика без номеров блокировали въезд, а направленных туда полицейских обстреляли неизвестные с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался. "Премьер" Косово Альбин Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края, и призвал их сдаться. Полиция сообщила об одном убитом нападавшем.
Офицер косовской полиции - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
В Косово ликвидировали одного из нападавших на полицейских
Вчера, 16:39
"Трагедия гибели сотрудника косовской полиции - величайший сигнал тревоги до сих пор, при постоянном риске того, что длительный кризис перерастет в вооруженный конфликт", - написал премьер Албании.
"Евроатлантическое сообщество должно приложить все свои … силы, чтобы вернуть Косово и Сербию за стол переговоров о нормализации. Созыв внеочередной мирной конференции, под надзором и с гарантиями ЕС и США, и, одновременно, принятие всех чрезвычайных мер KFOR для предотвращения дальнейшей эскалации стратегически необходимы не только для мира и безопасности в Косово сегодня, но и для завтрашнего мира и безопасности всего региона", - указал Рама. Он отметил, что кризис на севере края может перерасти в "пожар".
Мирослав Лайчак - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Спецпред ЕС по диалогу Белграда и Приштины осудил насилие в Косово
Вчера, 16:08
 
В миреКосовоАлбанияСШААльбин КуртиЭди РамаЕвросоюзНАТО
 
 
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