Рейтинг@Mail.ru
В Косово ликвидировали одного из нападавших на полицейских - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 24.09.2023 (обновлено: 18:20 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898341031.html
В Косово ликвидировали одного из нападавших на полицейских
В Косово ликвидировали одного из нападавших на полицейских - РИА Новости, 24.09.2023
В Косово ликвидировали одного из нападавших на полицейских
Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила об убийстве одного из нападавших на силовиков на севере края. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T16:39
2023-09-24T18:20
в мире
косово
приштина
косовска-митровица
альбин курти
сербская православная церковь
евросоюз
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898317325_0:130:1523:987_1920x0_80_0_0_0e01386eb5e2a6419d30ef98f6d05084.jpg
БЕЛГРАД, 24 сен — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила об убийстве одного из нападавших на силовиков на севере края.&quot;Полицейские подразделения в соответствии с ситуацией и опасностью, которую представляют нападения преступных групп, при самообороне и защите граждан в этом районе вынуждены отвечать вооруженным преступным группам. По нынешней информации, один из нападавших убит&quot;, — говорится в публикации.Сотрудники полиции самопровозглашенной республики указали, что закрыли въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк"."Значительное число профессиональных нападавших в масках и разной униформе, тяжело вооруженные, с гранатами, ручными гранатометами, с бронированными автомобилями, используя разные объекты, включая и окрестности монастыря Баньска для передвижения и укрытия, стреляют по сотрудникам полиции", — уточнили в ведомстве.Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края, и призвал их сдаться.Сегодня он утверждал, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем одного убили, а второго ранили. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи в соцсетях обвинила в нападении "сербские преступные банды". Полиция сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края.Днем в воскресенье Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска.Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда, это была косовоалбанская попытка запугивания.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.Обострение в КосовоКосовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230908/vuchich-1895014310.html
https://ria.ru/20230822/vuchich-1891411334.html
https://ria.ru/20230914/kosovo-1896382313.html
https://ria.ru/20230804/kosovo-1888128798.html
косово
приштина
косовска-митровица
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898317325_0:0:1356:1016_1920x0_80_0_0_3bd62896773f49459e4300b378557194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, приштина, косовска-митровица, альбин курти, сербская православная церковь, евросоюз, сербия
В мире, Косово, Приштина, Косовска-Митровица, Альбин Курти, Сербская православная церковь, Евросоюз, Сербия
В Косово ликвидировали одного из нападавших на полицейских

Косовская полиция сообщила об убийстве одного из нападавших на севере края

© AP Photo / Dejan SimicevicОфицер косовской полиции
Офицер косовской полиции - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Офицер косовской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 сен — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила об убийстве одного из нападавших на силовиков на севере края.
«

"Полицейские подразделения в соответствии с ситуацией и опасностью, которую представляют нападения преступных групп, при самообороне и защите граждан в этом районе вынуждены отвечать вооруженным преступным группам. По нынешней информации, один из нападавших убит", — говорится в публикации.

Сотрудники полиции самопровозглашенной республики указали, что закрыли въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк".
"Значительное число профессиональных нападавших в масках и разной униформе, тяжело вооруженные, с гранатами, ручными гранатометами, с бронированными автомобилями, используя разные объекты, включая и окрестности монастыря Баньска для передвижения и укрытия, стреляют по сотрудникам полиции", — уточнили в ведомстве.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Косово за три года совершили 401 нападение на сербов, заявил Вучич
8 сентября, 15:16
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края, и призвал их сдаться.
Сегодня он утверждал, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем одного убили, а второго ранили. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи в соцсетях обвинила в нападении "сербские преступные банды". Полиция сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края.
Днем в воскресенье Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска.
Президент Сербии Александр Вучич (крайний слева) на общем фото неформальной встречи балканских лидеров с высшими должностными лицами Европейского Союза в Афинах - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
СМИ: Вучич удивился присутствию лидера Косово на саммите по Балканам
22 августа, 01:16
Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда, это была косовоалбанская попытка запугивания.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.
Жозеп Боррель
Боррель признал, что не смог добиться прогресса на переговорах по Косово
14 сентября, 18:13

Обострение в Косово

Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Косово заявили о трудной ситуации с лекарствами в сербских больницах
4 августа, 11:04
 
В миреКосовоПриштинаКосовска-МитровицаАльбин КуртиСербская православная церковьЕвросоюзСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала