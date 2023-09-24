https://ria.ru/20230924/kosovo-1898341031.html

В Косово ликвидировали одного из нападавших на полицейских

В Косово ликвидировали одного из нападавших на полицейских - РИА Новости, 24.09.2023

В Косово ликвидировали одного из нападавших на полицейских

Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила об убийстве одного из нападавших на силовиков на севере края. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T16:39

2023-09-24T16:39

2023-09-24T18:20

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БЕЛГРАД, 24 сен — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила об убийстве одного из нападавших на силовиков на севере края."Полицейские подразделения в соответствии с ситуацией и опасностью, которую представляют нападения преступных групп, при самообороне и защите граждан в этом районе вынуждены отвечать вооруженным преступным группам. По нынешней информации, один из нападавших убит", — говорится в публикации.Сотрудники полиции самопровозглашенной республики указали, что закрыли въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк"."Значительное число профессиональных нападавших в масках и разной униформе, тяжело вооруженные, с гранатами, ручными гранатометами, с бронированными автомобилями, используя разные объекты, включая и окрестности монастыря Баньска для передвижения и укрытия, стреляют по сотрудникам полиции", — уточнили в ведомстве.Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края, и призвал их сдаться.Сегодня он утверждал, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем одного убили, а второго ранили. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи в соцсетях обвинила в нападении "сербские преступные банды". Полиция сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края.Днем в воскресенье Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска.Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда, это была косовоалбанская попытка запугивания.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.Обострение в КосовоКосовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

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https://ria.ru/20230822/vuchich-1891411334.html

https://ria.ru/20230914/kosovo-1896382313.html

https://ria.ru/20230804/kosovo-1888128798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, косово, приштина, косовска-митровица, альбин курти, сербская православная церковь, евросоюз, сербия