https://ria.ru/20230924/kosovo-1898308093.html

В Косово заявили, что ищут напавших на полицейских

В Косово заявили, что ищут напавших на полицейских - РИА Новости, 24.09.2023

В Косово заявили, что ищут напавших на полицейских

Полиция самопровозглашенного Косово заявила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:10

2023-09-24T12:10

2023-09-24T13:31

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косово

косовска-митровица

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БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Полиция самопровозглашенного Косово заявила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края. По данным косовского МВД, около 2.40 (3.40 мск) на мосту у села Баньска на севере края два грузовика без номеров блокировали въезд. Направленные туда полицейские были обстреляны неизвестными, как сообщается, с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался. "На местах задействованы все соответствующие полицейские подразделения, которые время от времени обстреливаются из огнестрельного оружия из разных точек со стороны организованных вооруженных групп", - заявила полиция в соцсетях и добавила, что предпринимает действия "для того, чтобы нападавшие на полицейских предстали перед правосудием".

https://ria.ru/20230924/kosovo-1898298958.html

косово

косовска-митровица

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Влада Копылова

в мире, косово, косовска-митровица