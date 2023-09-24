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В Косово заявили, что ищут напавших на полицейских - РИА Новости, 24.09.2023
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12:10 24.09.2023 (обновлено: 13:31 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898308093.html
В Косово заявили, что ищут напавших на полицейских
В Косово заявили, что ищут напавших на полицейских - РИА Новости, 24.09.2023
В Косово заявили, что ищут напавших на полицейских
Полиция самопровозглашенного Косово заявила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:10
2023-09-24T13:31
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косовска-митровица
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БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Полиция самопровозглашенного Косово заявила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края. По данным косовского МВД, около 2.40 (3.40 мск) на мосту у села Баньска на севере края два грузовика без номеров блокировали въезд. Направленные туда полицейские были обстреляны неизвестными, как сообщается, с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался. "На местах задействованы все соответствующие полицейские подразделения, которые время от времени обстреливаются из огнестрельного оружия из разных точек со стороны организованных вооруженных групп", - заявила полиция в соцсетях и добавила, что предпринимает действия "для того, чтобы нападавшие на полицейских предстали перед правосудием".
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898298958.html
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в мире, косово, косовска-митровица
В мире, Косово, Косовска-Митровица
В Косово заявили, что ищут напавших на полицейских

В Косово заявили, что ищут напавших на полицейских на севере края

© AP Photo / Dejan SimicevicОфицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023
Офицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Офицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Полиция самопровозглашенного Косово заявила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края.
По данным косовского МВД, около 2.40 (3.40 мск) на мосту у села Баньска на севере края два грузовика без номеров блокировали въезд. Направленные туда полицейские были обстреляны неизвестными, как сообщается, с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался.
"На местах задействованы все соответствующие полицейские подразделения, которые время от времени обстреливаются из огнестрельного оружия из разных точек со стороны организованных вооруженных групп", - заявила полиция в соцсетях и добавила, что предпринимает действия "для того, чтобы нападавшие на полицейских предстали перед правосудием".
Офицеры косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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