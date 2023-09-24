В Косово заявили, что ищут напавших на полицейских
В Косово заявили, что ищут напавших на полицейских на севере края
© AP Photo / Dejan SimicevicОфицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Офицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023
БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Полиция самопровозглашенного Косово заявила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края.
По данным косовского МВД, около 2.40 (3.40 мск) на мосту у села Баньска на севере края два грузовика без номеров блокировали въезд. Направленные туда полицейские были обстреляны неизвестными, как сообщается, с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался.
"На местах задействованы все соответствующие полицейские подразделения, которые время от времени обстреливаются из огнестрельного оружия из разных точек со стороны организованных вооруженных групп", - заявила полиция в соцсетях и добавила, что предпринимает действия "для того, чтобы нападавшие на полицейских предстали перед правосудием".