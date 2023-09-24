https://ria.ru/20230924/ikona-1898278966.html

Развожаев рассказал о чуде с иконой из атакованного ВСУ штаба ЧФ

Развожаев рассказал о чуде с иконой из атакованного ВСУ штаба ЧФ - РИА Новости, 24.09.2023

Развожаев рассказал о чуде с иконой из атакованного ВСУ штаба ЧФ

В штабе Черноморского флота в Севастополе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T04:21

2023-09-24T04:21

2023-09-24T13:36

севастополь

киев

россия

федор ушаков

михаил развожаев

сергий халюта

вооруженные силы украины

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898290325_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c9ee98fc57fb2873b76ca7b51da9bf5f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В штабе Черноморского флота в Севастополе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Как известно, Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой победе. Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда", — написал он.По словам губернатора, на иконе, на свитке, есть надпись: "Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России".Развожаев пообещал предложить благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября, в день памяти Ушакова, совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.Федор Федорович Ушаков — русский флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790-1798). Одержал победу в пяти крупнейших морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. В 2001 году причислен к лику святых как праведный воин.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Оказалось повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный, по данным Минобороны, пропал без вести. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.

https://ria.ru/20230922/ataka-1898130944.html

севастополь

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, киев, россия, федор ушаков, михаил развожаев, сергий халюта, вооруженные силы украины