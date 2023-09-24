Развожаев рассказал о чуде с иконой из атакованного ВСУ штаба ЧФ
Развожаев: при атаке на штаб Черноморского флота чудом уцелела икона Ушакова
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваИкона Федора Ушакова из штаба Черноморского флота в Севастополе
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Икона Федора Ушакова из штаба Черноморского флота в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В штабе Черноморского флота в Севастополе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Как известно, Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой победе. Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда", — написал он.
По словам губернатора, на иконе, на свитке, есть надпись: "Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России".
Развожаев пообещал предложить благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября, в день памяти Ушакова, совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.
Федор Федорович Ушаков — русский флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790-1798). Одержал победу в пяти крупнейших морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. В 2001 году причислен к лику святых как праведный воин.
Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Оказалось повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный, по данным Минобороны, пропал без вести. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.