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Развожаев рассказал о чуде с иконой из атакованного ВСУ штаба ЧФ - РИА Новости, 24.09.2023
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Религия
 
04:21 24.09.2023 (обновлено: 13:36 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/ikona-1898278966.html
Развожаев рассказал о чуде с иконой из атакованного ВСУ штаба ЧФ
Развожаев рассказал о чуде с иконой из атакованного ВСУ штаба ЧФ - РИА Новости, 24.09.2023
Развожаев рассказал о чуде с иконой из атакованного ВСУ штаба ЧФ
В штабе Черноморского флота в Севастополе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T04:21
2023-09-24T13:36
севастополь
киев
россия
федор ушаков
михаил развожаев
сергий халюта
вооруженные силы украины
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В штабе Черноморского флота в Севастополе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Как известно, Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой победе. Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда", — написал он.По словам губернатора, на иконе, на свитке, есть надпись: "Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России".Развожаев пообещал предложить благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября, в день памяти Ушакова, совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.Федор Федорович Ушаков — русский флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790-1798). Одержал победу в пяти крупнейших морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. В 2001 году причислен к лику святых как праведный воин.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Оказалось повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный, по данным Минобороны, пропал без вести. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
https://ria.ru/20230922/ataka-1898130944.html
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севастополь, киев, россия, федор ушаков, михаил развожаев, сергий халюта, вооруженные силы украины
Севастополь, Киев, Россия, Федор Ушаков, Михаил Развожаев, Сергий Халюта, Вооруженные силы Украины, Религия
Развожаев рассказал о чуде с иконой из атакованного ВСУ штаба ЧФ

Развожаев: при атаке на штаб Черноморского флота чудом уцелела икона Ушакова

© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваИкона Федора Ушакова из штаба Черноморского флота в Севастополе
Икона Федора Ушакова из штаба Черноморского флота в Севастополе
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Икона Федора Ушакова из штаба Черноморского флота в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В штабе Черноморского флота в Севастополе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Как известно, Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой победе. Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда", — написал он.
По словам губернатора, на иконе, на свитке, есть надпись: "Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России".
Развожаев пообещал предложить благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября, в день памяти Ушакова, совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.
Федор Федорович Ушаков — русский флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790-1798). Одержал победу в пяти крупнейших морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. В 2001 году причислен к лику святых как праведный воин.
Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Оказалось повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный, по данным Минобороны, пропал без вести. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
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РелигияСевастопольКиевРоссияФедор УшаковМихаил РазвожаевСергий ХалютаВооруженные силы Украины
 
 
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