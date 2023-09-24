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Гутерреш призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня
Гутерреш призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня - РИА Новости, 24.09.2023
Гутерреш призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня
Генсек ООН Антониу Гутерреш указал главам МИД Армении и Азербайджана на необходимость соблюдения режима прекращения огня, сообщает ООН. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:35
2023-09-24T00:35
2023-09-24T00:35
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш указал главам МИД Армении и Азербайджана на необходимость соблюдения режима прекращения огня, сообщает ООН. В субботу он провел отдельно встречи с Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. "Генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавней военной эскалацией в регионе и подчеркнул важность строгого соблюдения режима прекращения огня", - сказано в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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в мире, азербайджан, ереван, баку, антониу гутерреш, арарат мирзоян, джейхун байрамов, оон, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Ереван, Баку, Антониу Гутерреш, Арарат Мирзоян, Джейхун Байрамов, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
Гутерреш призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня
Генсек ООН Гутерреш призвал Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня