https://ria.ru/20230924/guterresh-1898271092.html

Гутерреш призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня

Гутерреш призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня - РИА Новости, 24.09.2023

Гутерреш призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня

Генсек ООН Антониу Гутерреш указал главам МИД Армении и Азербайджана на необходимость соблюдения режима прекращения огня, сообщает ООН. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T00:35

2023-09-24T00:35

2023-09-24T00:35

в мире

азербайджан

ереван

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арарат мирзоян

джейхун байрамов

оон

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш указал главам МИД Армении и Азербайджана на необходимость соблюдения режима прекращения огня, сообщает ООН. В субботу он провел отдельно встречи с Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. "Генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавней военной эскалацией в регионе и подчеркнул важность строгого соблюдения режима прекращения огня", - сказано в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898245326.html

азербайджан

ереван

баку

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в мире, азербайджан, ереван, баку, антониу гутерреш, арарат мирзоян, джейхун байрамов, оон, ситуация в нагорном карабахе