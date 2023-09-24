В Приднестровье вспомнили жертв расстрела сентября 1941 года в Дубоссарах
На мемориале "Жертвам фашизма" в Дубоссарах прошел митинг памяти жертв расстрела
ТИРАСПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Митинг памяти жертв расстрела евреев румынско-немецкими захватчиками сентября 1941 года состоялся в воскресенье на мемориале "Жертвам фашизма" в Дубоссарах, сообщило информагентство "Новости Приднестровья".
По свидетельствам очевидцев, в сентябре за две недели оккупанты расстреляли более 18,5 тысячи человек, коммунистов, евреев и цыган, которых сгоняли не только с близлежащих сел, но из Украины и Молдавии. По установленным данным, расстрелом руководил отряд оберштурмфюрера СС Макса Дрекселя (после войны его признают "незначительно виновным").
Ежегодно 24 сентября в Дубоссарах на мемориале, где в 11 братских могилах покоятся останки жертв расстрела, проходит траурный митинг.
«
"Это огромная трагедия для нашего народа. Если мы не будем вспоминать о тех трагических днях, которые произошли много лет назад, это может повториться. Это нужно нам, живым, нашим детям, для того чтобы они больше никогда в жизни не испытывали те трагические минуты, которые испытали наши предки. Это нужно для того, чтобы слова "фашизм" и "нацизм" нами сегодня выжигались калёным железом из голов людей", - подчеркнул в своём выступлении председатель Еврейской общины города Дубоссары Озиас Укштейн.
Присутствующие почтили память жертв минутой молчания и возложили цветы и венки к могилам и памятникам, установленным на мемориале.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.