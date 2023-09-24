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В Приднестровье вспомнили жертв расстрела сентября 1941 года в Дубоссарах - РИА Новости, 24.09.2023
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17:51 24.09.2023 (обновлено: 18:01 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/dubossary-1898350677.html
В Приднестровье вспомнили жертв расстрела сентября 1941 года в Дубоссарах
В Приднестровье вспомнили жертв расстрела сентября 1941 года в Дубоссарах - РИА Новости, 24.09.2023
В Приднестровье вспомнили жертв расстрела сентября 1941 года в Дубоссарах
Митинг памяти жертв расстрела евреев румынско-немецкими захватчиками сентября 1941 года состоялся в воскресенье на мемориале "Жертвам фашизма" в Дубоссарах,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T17:51
2023-09-24T18:01
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ТИРАСПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Митинг памяти жертв расстрела евреев румынско-немецкими захватчиками сентября 1941 года состоялся в воскресенье на мемориале "Жертвам фашизма" в Дубоссарах, сообщило информагентство "Новости Приднестровья". По свидетельствам очевидцев, в сентябре за две недели оккупанты расстреляли более 18,5 тысячи человек, коммунистов, евреев и цыган, которых сгоняли не только с близлежащих сел, но из Украины и Молдавии. По установленным данным, расстрелом руководил отряд оберштурмфюрера СС Макса Дрекселя (после войны его признают "незначительно виновным"). Ежегодно 24 сентября в Дубоссарах на мемориале, где в 11 братских могилах покоятся останки жертв расстрела, проходит траурный митинг. "Это огромная трагедия для нашего народа. Если мы не будем вспоминать о тех трагических днях, которые произошли много лет назад, это может повториться. Это нужно нам, живым, нашим детям, для того чтобы они больше никогда в жизни не испытывали те трагические минуты, которые испытали наши предки. Это нужно для того, чтобы слова "фашизм" и "нацизм" нами сегодня выжигались калёным железом из голов людей", - подчеркнул в своём выступлении председатель Еврейской общины города Дубоссары Озиас Укштейн. Присутствующие почтили память жертв минутой молчания и возложили цветы и венки к могилам и памятникам, установленным на мемориале. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230829/polk-1893031361.html
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в мире, молдавия, украина, ссср
В мире, Молдавия, Украина, СССР
В Приднестровье вспомнили жертв расстрела сентября 1941 года в Дубоссарах

На мемориале "Жертвам фашизма" в Дубоссарах прошел митинг памяти жертв расстрела

© Новости ПриднестровьяВ Дубоссарах почтили память жертв массового расстрела в сентябре 1941 года
В Дубоссарах почтили память жертв массового расстрела в сентябре 1941 года
© Новости Приднестровья
В Дубоссарах почтили память жертв массового расстрела в сентябре 1941 года
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ТИРАСПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Митинг памяти жертв расстрела евреев румынско-немецкими захватчиками сентября 1941 года состоялся в воскресенье на мемориале "Жертвам фашизма" в Дубоссарах, сообщило информагентство "Новости Приднестровья".
По свидетельствам очевидцев, в сентябре за две недели оккупанты расстреляли более 18,5 тысячи человек, коммунистов, евреев и цыган, которых сгоняли не только с близлежащих сел, но из Украины и Молдавии. По установленным данным, расстрелом руководил отряд оберштурмфюрера СС Макса Дрекселя (после войны его признают "незначительно виновным").
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Ежегодно 24 сентября в Дубоссарах на мемориале, где в 11 братских могилах покоятся останки жертв расстрела, проходит траурный митинг.
«
"Это огромная трагедия для нашего народа. Если мы не будем вспоминать о тех трагических днях, которые произошли много лет назад, это может повториться. Это нужно нам, живым, нашим детям, для того чтобы они больше никогда в жизни не испытывали те трагические минуты, которые испытали наши предки. Это нужно для того, чтобы слова "фашизм" и "нацизм" нами сегодня выжигались калёным железом из голов людей", - подчеркнул в своём выступлении председатель Еврейской общины города Дубоссары Озиас Укштейн.
Присутствующие почтили память жертв минутой молчания и возложили цветы и венки к могилам и памятникам, установленным на мемориале.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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