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СНБ Армении заявило, что в стране велась подготовка к узурпации власти - РИА Новости, 24.09.2023
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15:01 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898328395.html
СНБ Армении заявило, что в стране велась подготовка к узурпации власти
СНБ Армении заявило, что в стране велась подготовка к узурпации власти - РИА Новости, 24.09.2023
СНБ Армении заявило, что в стране велась подготовка к узурпации власти
Служба национальной безопасности Армении подозревает группу лиц в подготовке к узурпации власти, заявили в пресс-центре СНБ. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:01
2023-09-24T15:01
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении подозревает группу лиц в подготовке к узурпации власти, заявили в пресс-центре СНБ. "В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками департамента СНБ по охране конституционного строя и борьбе с терроризмом, раскрыта подготовка к узурпации власти... Установлено, что семеро членов военно-патриотической общественной организации "Крестоносцы", а также А.Б. и другие лица, имея антиправительственные взгляды, идеологическую неприязнь к членам и главе правительства, достигли договоренности о захвате власти, используя хранящиеся у них оружие и боеприпасы, в частности, планируя путем применения или угрозы применения насилия присвоить полномочия правительства не предусмотренные Конституцией", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Службы нацбезопасности. По данным пресс-центра, реализовать свои планы членам группы не удалось по независящим от них обстоятельствам. "Задержаны восемь членов преступной группы... Возбуждено публичное уголовное преследование, им предъявлено обвинение по статье "подготовка к узурпации власти"... Проведены обыски, в результате которых обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, пневматические пистолеты, бронежилеты, телекоммуникационные устройства, компьютеры, блокноты, содержащие различные записи, документы", - говорится в сообщении. По данным местных СМИ, в числе задержанных может быть экс-мэр Еревана Альберт Базеян, сообщения о задержании которого появились в субботу.
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в мире, армения, ереван
В мире, Армения, Ереван
СНБ Армении заявило, что в стране велась подготовка к узурпации власти

СНБ Армении заподозрило группу лиц в подготовке к узурпации власти

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастница протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване
Участница протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Участница протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении подозревает группу лиц в подготовке к узурпации власти, заявили в пресс-центре СНБ.
"В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками департамента СНБ по охране конституционного строя и борьбе с терроризмом, раскрыта подготовка к узурпации власти... Установлено, что семеро членов военно-патриотической общественной организации "Крестоносцы", а также А.Б. и другие лица, имея антиправительственные взгляды, идеологическую неприязнь к членам и главе правительства, достигли договоренности о захвате власти, используя хранящиеся у них оружие и боеприпасы, в частности, планируя путем применения или угрозы применения насилия присвоить полномочия правительства не предусмотренные Конституцией", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Службы нацбезопасности.
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По данным пресс-центра, реализовать свои планы членам группы не удалось по независящим от них обстоятельствам.
«
"Задержаны восемь членов преступной группы... Возбуждено публичное уголовное преследование, им предъявлено обвинение по статье "подготовка к узурпации власти"... Проведены обыски, в результате которых обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, пневматические пистолеты, бронежилеты, телекоммуникационные устройства, компьютеры, блокноты, содержащие различные записи, документы", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, в числе задержанных может быть экс-мэр Еревана Альберт Базеян, сообщения о задержании которого появились в субботу.
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