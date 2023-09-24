https://ria.ru/20230924/armeniya-1898328395.html

СНБ Армении заявило, что в стране велась подготовка к узурпации власти

СНБ Армении заявило, что в стране велась подготовка к узурпации власти - РИА Новости, 24.09.2023

СНБ Армении заявило, что в стране велась подготовка к узурпации власти

Служба национальной безопасности Армении подозревает группу лиц в подготовке к узурпации власти, заявили в пресс-центре СНБ. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:01

2023-09-24T15:01

2023-09-24T15:01

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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении подозревает группу лиц в подготовке к узурпации власти, заявили в пресс-центре СНБ. "В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками департамента СНБ по охране конституционного строя и борьбе с терроризмом, раскрыта подготовка к узурпации власти... Установлено, что семеро членов военно-патриотической общественной организации "Крестоносцы", а также А.Б. и другие лица, имея антиправительственные взгляды, идеологическую неприязнь к членам и главе правительства, достигли договоренности о захвате власти, используя хранящиеся у них оружие и боеприпасы, в частности, планируя путем применения или угрозы применения насилия присвоить полномочия правительства не предусмотренные Конституцией", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Службы нацбезопасности. По данным пресс-центра, реализовать свои планы членам группы не удалось по независящим от них обстоятельствам. "Задержаны восемь членов преступной группы... Возбуждено публичное уголовное преследование, им предъявлено обвинение по статье "подготовка к узурпации власти"... Проведены обыски, в результате которых обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, пневматические пистолеты, бронежилеты, телекоммуникационные устройства, компьютеры, блокноты, содержащие различные записи, документы", - говорится в сообщении. По данным местных СМИ, в числе задержанных может быть экс-мэр Еревана Альберт Базеян, сообщения о задержании которого появились в субботу.

https://ria.ru/20230923/armeniya-1898188864.html

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898245326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, ереван