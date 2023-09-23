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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.09.2023
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19:40 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/ukraina-1898242235.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.09.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:40
2023-09-23T19:40
в мире
украина
днепропетровская область
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно - около 19.20 (совпадает с мск). Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Николаевской областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230923/priznanie-1898193470.html
https://ria.ru/20230923/kherson-1898164931.html
украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область, николаевская область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Днепропетровская область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно - около 19.20 (совпадает с мск).
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Страны не останется. В США сделали шокирующее признание об Украине
Вчера, 13:21
Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Николаевской областях, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Херсон - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне
Вчера, 08:40
 
В миреУкраинаДнепропетровская областьНиколаевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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