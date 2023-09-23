https://ria.ru/20230923/temperatura-1898263709.html

В Петербурге побит температурный рекорд

В Петербурге побит температурный рекорд - РИА Новости, 23.09.2023

В Петербурге побит температурный рекорд

Суточный рекорд максимальной температуры обновлен в субботу в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся до плюс 25,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T22:22

2023-09-23T22:22

2023-09-23T22:22

общество

санкт-петербург

михаил леус

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Суточный рекорд максимальной температуры обновлен в субботу в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся до плюс 25,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Точное значение нового суточного рекорда максимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге для 23 сентября теперь составляет +25,3 градуса. Кроме того, это самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Северной столице в нынешнем сентябре", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Леуса, ранее суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 23 сентября был установлен в 2020 году - плюс 21,4 градуса.

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общество, санкт-петербург, михаил леус