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В Петербурге побит температурный рекорд - РИА Новости, 23.09.2023
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22:22 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/temperatura-1898263709.html
В Петербурге побит температурный рекорд
В Петербурге побит температурный рекорд - РИА Новости, 23.09.2023
В Петербурге побит температурный рекорд
Суточный рекорд максимальной температуры обновлен в субботу в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся до плюс 25,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T22:22
2023-09-23T22:22
общество
санкт-петербург
михаил леус
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Суточный рекорд максимальной температуры обновлен в субботу в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся до плюс 25,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Точное значение нового суточного рекорда максимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге для 23 сентября теперь составляет +25,3 градуса. Кроме того, это самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Северной столице в нынешнем сентябре", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Леуса, ранее суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 23 сентября был установлен в 2020 году - плюс 21,4 градуса.
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общество, санкт-петербург, михаил леус
Общество, Санкт-Петербург, Михаил Леус
В Петербурге побит температурный рекорд

В Петербурге побит температурный рекорд, воздух прогрелся до плюс 25,3 градуса

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в теплый весенний день на территории Петропавловской крепости
Люди гуляют в теплый весенний день на территории Петропавловской крепости - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди гуляют в теплый весенний день на территории Петропавловской крепости. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Суточный рекорд максимальной температуры обновлен в субботу в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся до плюс 25,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Точное значение нового суточного рекорда максимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге для 23 сентября теперь составляет +25,3 градуса. Кроме того, это самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Северной столице в нынешнем сентябре", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Леуса, ранее суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 23 сентября был установлен в 2020 году - плюс 21,4 градуса.
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