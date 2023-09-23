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ВС России за неделю отразили 15 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898195156.html
ВС России за неделю отразили 15 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России за неделю отразили 15 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.09.2023
ВС России за неделю отразили 15 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска на краснолиманском направлении за неделю отразили 15 атак противника, Киев потерял до 435 военнослужащих, 15 бронемашин и восемь орудий,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:32
2023-09-23T13:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении за неделю отразили 15 атак противника, Киев потерял до 435 военнослужащих, 15 бронемашин и восемь орудий, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на краснолиманском направлении украинские войска предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск подразделениями 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. "В результате мужественных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 15 атак противника. Потери противника на данном направлении составили до 435 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, а также восемь орудий", - говорится в сводке министерства.
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киев
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безопасность, россия, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Луганская Народная Республика
ВС России за неделю отразили 15 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС за неделю отразили 15 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении за неделю отразили 15 атак противника, Киев потерял до 435 военнослужащих, 15 бронемашин и восемь орудий, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на краснолиманском направлении украинские войска предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск подразделениями 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества.
"В результате мужественных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 15 атак противника. Потери противника на данном направлении составили до 435 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, а также восемь орудий", - говорится в сводке министерства.
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Вчера, 13:30
 
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