https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898192899.html
ВС России отразили восемь атак на Запорожском направлении
ВС России отразили восемь атак на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.09.2023
ВС России отразили восемь атак на Запорожском направлении
Российские войска за неделю отразили на запорожском направлении восемь атак противника, Киев потерял более 515 военнослужащих, 24 бронемашины и 35 орудий... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:13
2023-09-23T13:13
2023-09-23T13:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888688844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d366a65a5e3886ab897f7f3879dfa1c.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские войска за неделю отразили на запорожском направлении восемь атак противника, Киев потерял более 515 военнослужащих, 24 бронемашины и 35 орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российских войск отражены восемь атак сводных штурмовых групп 71-й егерской, 47-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в ходе боев уничтожено более 515 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины и 19 автомобилей.Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено 35 орудий полевой артиллерии противника.
https://ria.ru/20230923/snaryady-1898192797.html
https://ria.ru/20230923/poteri-1898192139.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888688844_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_26b6d7084da79d85e199d6781c7d2a3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России отразили восемь атак на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили 515 военных ВСУ на Запорожском направлении
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские войска за неделю отразили на запорожском направлении восемь атак противника, Киев потерял более 515 военнослужащих, 24 бронемашины и 35 орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российских войск отражены восемь атак сводных штурмовых групп 71-й егерской, 47-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ
в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет
По данным ведомства, в ходе боев уничтожено более 515 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины и 19 автомобилей.
Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено 35 орудий полевой артиллерии противника.
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком и Южнодонецком направлениях