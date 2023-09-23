https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898192899.html

ВС России отразили восемь атак на Запорожском направлении

ВС России отразили восемь атак на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.09.2023

ВС России отразили восемь атак на Запорожском направлении

Российские войска за неделю отразили на запорожском направлении восемь атак противника, Киев потерял более 515 военнослужащих, 24 бронемашины и 35 орудий... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:13

2023-09-23T13:13

2023-09-23T13:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские войска за неделю отразили на запорожском направлении восемь атак противника, Киев потерял более 515 военнослужащих, 24 бронемашины и 35 орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российских войск отражены восемь атак сводных штурмовых групп 71-й егерской, 47-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в ходе боев уничтожено более 515 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины и 19 автомобилей.Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено 35 орудий полевой артиллерии противника.

https://ria.ru/20230923/snaryady-1898192797.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность