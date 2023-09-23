https://ria.ru/20230923/sotrudnik-1898229907.html
На Украине сотрудника военкомата задержали за незаконное хранение оружия
На Украине сотрудника военкомата задержали за незаконное хранение оружия - РИА Новости, 23.09.2023
На Украине сотрудника военкомата задержали за незаконное хранение оружия
Сотрудник военкомата в Киевской области на Украине задержан за незаконное хранение арсенала оружия и боеприпасов, при обыске у него нашли в том числе... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:26
2023-09-23T18:26
2023-09-23T18:26
украина
киевская область
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Киевской области на Украине задержан за незаконное хранение арсенала оружия и боеприпасов, при обыске у него нашли в том числе противотанковую управляемую ракету (ПТУР), сообщают в субботу в областной прокуратуре. "Сообщено о подозрении военнослужащему одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкомат – ред.) Киевской области по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. По данным следствия, подозреваемый незаконно хранил оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. По данным прокуратуры, всего было проведено 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле задержанного. В итоге были изъяты автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6,5 тысячи патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мина, тротиловая шашка, ножи, противотанковая управляемая ракета, тепловизор и другое военное снаряжение. Военнослужащему назначен домашний арест в ночное время. В настоящее время устанавливаются каналы поступления оружия и другие лица, причастные к указанному правонарушению.
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украина, киевская область
Украина, Киевская область
На Украине сотрудника военкомата задержали за незаконное хранение оружия
В Киевской области сотрудника военкомата задержали за незаконное хранение оружия
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.
Сотрудник военкомата в Киевской области на Украине задержан за незаконное хранение арсенала оружия и боеприпасов, при обыске у него нашли в том числе противотанковую управляемую ракету (ПТУР), сообщают
в субботу в областной прокуратуре.
«
"Сообщено о подозрении военнослужащему одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкомат – ред.) Киевской области по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. По данным следствия, подозреваемый незаконно хранил оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
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По данным прокуратуры, всего было проведено 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле задержанного. В итоге были изъяты автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6,5 тысячи патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мина, тротиловая шашка, ножи, противотанковая управляемая ракета, тепловизор и другое военное снаряжение.
Военнослужащему назначен домашний арест в ночное время. В настоящее время устанавливаются каналы поступления оружия и другие лица, причастные к указанному правонарушению.
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