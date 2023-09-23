https://ria.ru/20230923/snaryady-1898192797.html
ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет
ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет - РИА Новости, 23.09.2023
ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет
Удары Вооруженных сил РФ причинили значительный ущерб обеспечению украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:13
2023-09-23T13:13
2023-09-23T13:58
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Удары Вооруженных сил РФ причинили значительный ущерб обеспечению украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", — заявили в министерстве.
https://ria.ru/20230923/priznanie-1898193470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет
ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов с обедненным ураном