https://ria.ru/20230923/snaryady-1898192797.html

ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет

ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет - РИА Новости, 23.09.2023

ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет

Удары Вооруженных сил РФ причинили значительный ущерб обеспечению украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:13

2023-09-23T13:13

2023-09-23T13:58

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Удары Вооруженных сил РФ причинили значительный ущерб обеспечению украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", — заявили в министерстве.

https://ria.ru/20230923/priznanie-1898193470.html

украина

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, вооруженные силы рф, безопасность