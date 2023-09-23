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ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 23.09.2023 (обновлено: 13:58 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/snaryady-1898192797.html
ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет
ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет - РИА Новости, 23.09.2023
ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет
Удары Вооруженных сил РФ причинили значительный ущерб обеспечению украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:13
2023-09-23T13:58
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Удары Вооруженных сил РФ причинили значительный ущерб обеспечению украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", — заявили в министерстве.
https://ria.ru/20230923/priznanie-1898193470.html
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Варвара Скокшина
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украина, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет

ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов с обедненным ураном

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Удары Вооруженных сил РФ причинили значительный ущерб обеспечению украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", — заявили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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