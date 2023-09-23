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Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе - РИА Новости, 23.09.2023
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17:02 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/siyyarto-1898220573.html
Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе
Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе - РИА Новости, 23.09.2023
Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 11-13 октября в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T17:02
2023-09-23T17:02
венгрия
москва
россия
петер сийярто
экономика
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 11-13 октября в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе венгерского МИД. "Надежность поставок Венгрии опирается на поставки из России. Мы считаем энергетическое сотрудничество важнейшей частью нашего сотрудничества на данный момент, поэтому министр иностранных дел Петер Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе", - сообщили в ведомстве.
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венгрия, москва, россия, петер сийярто, экономика
Венгрия, Москва, Россия, Петер Сийярто, Экономика
Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе

Сийярто приедет на Российскую энергетическую неделю, которая пройдет в октябре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 11-13 октября в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе венгерского МИД.
"Надежность поставок Венгрии опирается на поставки из России. Мы считаем энергетическое сотрудничество важнейшей частью нашего сотрудничества на данный момент, поэтому министр иностранных дел Петер Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе", - сообщили в ведомстве.
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели
5 сентября, 14:26
 
ВенгрияМоскваРоссияПетер СийяртоЭкономика
 
 
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