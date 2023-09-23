https://ria.ru/20230923/siyyarto-1898220573.html

Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе

Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе - РИА Новости, 23.09.2023

Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 11-13 октября в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T17:02

2023-09-23T17:02

2023-09-23T17:02

венгрия

москва

россия

петер сийярто

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 11-13 октября в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе венгерского МИД. "Надежность поставок Венгрии опирается на поставки из России. Мы считаем энергетическое сотрудничество важнейшей частью нашего сотрудничества на данный момент, поэтому министр иностранных дел Петер Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230905/programma-1894296767.html

венгрия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, москва, россия, петер сийярто, экономика