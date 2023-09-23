https://ria.ru/20230923/siyyarto-1898220573.html
Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе
Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе - РИА Новости, 23.09.2023
Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 11-13 октября в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T17:02
2023-09-23T17:02
2023-09-23T17:02
венгрия
москва
россия
петер сийярто
экономика
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 11-13 октября в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе венгерского МИД. "Надежность поставок Венгрии опирается на поставки из России. Мы считаем энергетическое сотрудничество важнейшей частью нашего сотрудничества на данный момент, поэтому министр иностранных дел Петер Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230905/programma-1894296767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, москва, россия, петер сийярто, экономика
Венгрия, Москва, Россия, Петер Сийярто, Экономика
Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе
Сийярто приедет на Российскую энергетическую неделю, которая пройдет в октябре