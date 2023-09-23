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Страны не останется. В США сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 23.09.2023
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13:21 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/priznanie-1898193470.html
Страны не останется. В США сделали шокирующее признание об Украине
Страны не останется. В США сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 23.09.2023
Страны не останется. В США сделали шокирующее признание об Украине
Руководство Соединенных Штатов обрекло Украину на уничтожение посредством конфликта с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:21
2023-09-23T13:21
в мире
украина
россия
нато
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Руководство Соединенных Штатов обрекло Украину на уничтожение посредством конфликта с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале.&quot;Мы знаем, что украинцы гибнут в этой войне. Мы обрекли их на неудачу. Мы пытались создать их армию на ходу, посылали ее в бой, обещая ей практически все и вся, а ситуация дошла до того, что ВСУ уже нечем воевать&quot;, — указал эксперт.Он обвинили американское руководство в развязывании вооруженного конфликта на Украине с Россией ради собственного обогащения, подчеркнув, что перемены в правительствах западных стран могут привести к прекращению боевых действий.&quot;Люди в Вашингтоне становятся богаче, пока украинцы гибнут, а от их страны ничего не остается. Это все происходит ради денег&quot;, — подытожил он.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил сообщил, что Украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.
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в мире, украина, россия, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Страны не останется. В США сделали шокирующее признание об Украине

Полковник Макгрегор: США обрекли Украину на уничтожение в конфликте с Россией

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Руководство Соединенных Штатов обрекло Украину на уничтожение посредством конфликта с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале.
«

"Мы знаем, что украинцы гибнут в этой войне. Мы обрекли их на неудачу. Мы пытались создать их армию на ходу, посылали ее в бой, обещая ей практически все и вся, а ситуация дошла до того, что ВСУ уже нечем воевать", — указал эксперт.

Он обвинили американское руководство в развязывании вооруженного конфликта на Украине с Россией ради собственного обогащения, подчеркнув, что перемены в правительствах западных стран могут привести к прекращению боевых действий.
«

"Люди в Вашингтоне становятся богаче, пока украинцы гибнут, а от их страны ничего не остается. Это все происходит ради денег", — подытожил он.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил сообщил, что Украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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