Страны не останется. В США сделали шокирующее признание об Украине
Полковник Макгрегор: США обрекли Украину на уничтожение в конфликте с Россией
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Руководство Соединенных Штатов обрекло Украину на уничтожение посредством конфликта с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале.
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"Мы знаем, что украинцы гибнут в этой войне. Мы обрекли их на неудачу. Мы пытались создать их армию на ходу, посылали ее в бой, обещая ей практически все и вся, а ситуация дошла до того, что ВСУ уже нечем воевать", — указал эксперт.
Он обвинили американское руководство в развязывании вооруженного конфликта на Украине с Россией ради собственного обогащения, подчеркнув, что перемены в правительствах западных стран могут привести к прекращению боевых действий.
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"Люди в Вашингтоне становятся богаче, пока украинцы гибнут, а от их страны ничего не остается. Это все происходит ради денег", — подытожил он.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил сообщил, что Украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил сообщил, что Украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.