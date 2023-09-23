https://ria.ru/20230923/priznanie-1898193470.html

Страны не останется. В США сделали шокирующее признание об Украине

Страны не останется. В США сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 23.09.2023

Страны не останется. В США сделали шокирующее признание об Украине

Руководство Соединенных Штатов обрекло Украину на уничтожение посредством конфликта с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:21

2023-09-23T13:21

2023-09-23T13:21

в мире

украина

россия

нато

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Руководство Соединенных Штатов обрекло Украину на уничтожение посредством конфликта с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале."Мы знаем, что украинцы гибнут в этой войне. Мы обрекли их на неудачу. Мы пытались создать их армию на ходу, посылали ее в бой, обещая ей практически все и вся, а ситуация дошла до того, что ВСУ уже нечем воевать", — указал эксперт.Он обвинили американское руководство в развязывании вооруженного конфликта на Украине с Россией ради собственного обогащения, подчеркнув, что перемены в правительствах западных стран могут привести к прекращению боевых действий."Люди в Вашингтоне становятся богаче, пока украинцы гибнут, а от их страны ничего не остается. Это все происходит ради денег", — подытожил он.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил сообщил, что Украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.

https://ria.ru/20230923/oruzhie-1898181857.html

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в мире, украина, россия, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины