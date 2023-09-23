https://ria.ru/20230923/poteri-1898192139.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком и Южнодонецком направлениях

Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком и Южнодонецком направлениях - РИА Новости, 23.09.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком и Южнодонецком направлениях

За неделю на донецком и южнодонецком направлениях войска Украины потеряли около 2400 человек, из-за потерь подразделения 38-й бригады морской пехоты и 110-й... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:09

2023-09-23T13:09

2023-09-23T13:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

клещеевка

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За неделю на донецком и южнодонецком направлениях войска Украины потеряли около 2400 человек, из-за потерь подразделения 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ выведены в тыловые районы для восстановления боеспособности, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На донецком направлении действиями "Южной" группировки за неделю отражены 28 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад Украины в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьиеки Донецкой народной республики."За прошедшую неделю на данном направлении в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии потери противника составили более 1455 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожено три склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки", - сказали в ведомстве.На южнодонецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели отразили пять атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники Украины."Потери противника на данном направлении составили свыше 950-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено два склада с боеприпасами", - сказали в министерстве.Там добавили, что "в результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности".

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, клещеевка