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Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком и Южнодонецком направлениях - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 23.09.2023 (обновлено: 13:31 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/poteri-1898192139.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком и Южнодонецком направлениях
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком и Южнодонецком направлениях - РИА Новости, 23.09.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком и Южнодонецком направлениях
За неделю на донецком и южнодонецком направлениях войска Украины потеряли около 2400 человек, из-за потерь подразделения 38-й бригады морской пехоты и 110-й... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:09
2023-09-23T13:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
клещеевка
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За неделю на донецком и южнодонецком направлениях войска Украины потеряли около 2400 человек, из-за потерь подразделения 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ выведены в тыловые районы для восстановления боеспособности, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На донецком направлении действиями "Южной" группировки за неделю отражены 28 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад Украины в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьиеки Донецкой народной республики."За прошедшую неделю на данном направлении в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии потери противника составили более 1455 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожено три склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки", - сказали в ведомстве.На южнодонецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели отразили пять атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники Украины."Потери противника на данном направлении составили свыше 950-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено два склада с боеприпасами", - сказали в министерстве.Там добавили, что "в результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности".
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html
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вооруженные силы украины, украина, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Клещеевка
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком и Южнодонецком направлениях

МО: ВСУ за неделю потеряли 2400 человек на Донецком и Южнодонецком направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За неделю на донецком и южнодонецком направлениях войска Украины потеряли около 2400 человек, из-за потерь подразделения 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ выведены в тыловые районы для восстановления боеспособности, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На донецком направлении действиями "Южной" группировки за неделю отражены 28 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад Украины в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьиеки Донецкой народной республики.
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"За прошедшую неделю на данном направлении в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии потери противника составили более 1455 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожено три склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки", - сказали в ведомстве.
На южнодонецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели отразили пять атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники Украины.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 950-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено два склада с боеприпасами", - сказали в министерстве.
Там добавили, что "в результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности".
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