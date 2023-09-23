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МИД России выразил поддержку усилиям Ирака в сфере обеспечения безопасности

МИД России выразил поддержку усилиям Ирака в сфере обеспечения безопасности - РИА Новости, 23.09.2023

МИД России выразил поддержку усилиям Ирака в сфере обеспечения безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с коллегой из Ирака Фуадом Хусейном, в ходе беседы российская РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T02:48

2023-09-23T02:48

2023-09-23T02:48

сергей лавров

оон

фуад хусейн

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гайана

ирак

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с коллегой из Ирака Фуадом Хусейном, в ходе беседы российская сторона выразила поддержку усилиям иракских властей в сфере обеспечения безопасности, сообщает МИД РФ. "Двадцать второго сентября на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном... С российской стороны выражена поддержка усилиям иракских властей по стабилизации внутриполитической ситуации в стране, разрешению накопившихся проблем в социально-экономической области, сфере обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении российского ведомства. Стороны также обсудили практические вопросы развития дружественных отношений и дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в разных областях. Отмечается, что состоялась встреча Лаврова и с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной Ибаррой, в ходе которой главы ведомств выразили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в ООН, "Группе двадцати", АТЭС и других форумах. Они также подтвердили приверженность принципам и нормам международного права и "коллективному поиску решений актуальных глобальных проблем". Особое внимание уделили развитию политического диалога Россия-Мексика, наращиванию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также расширению культурно-гуманитарных связей, добавили в МИД РФ. Кроме того, российский министр побеседовал с коллегой из Гайаны Хью Тоддом. Они обменялись мнениями в сфере двустороннего сотрудничества, обсудили актуальные международные и региональные вопросы, а также взаимодействие в Совете Безопасности ООН в ходе непостоянного членства Гайаны в 2024-2025 годах.

https://ria.ru/20230923/iran-1898146509.html

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гайана

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сергей лавров, оон, фуад хусейн, россия, гайана, ирак