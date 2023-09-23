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В Мариуполе завершат реконструкцию онкоцентра к концу года

В Мариуполе завершат реконструкцию онкоцентра к концу года - РИА Новости, 23.09.2023

В Мариуполе завершат реконструкцию онкоцентра к концу года

Петербургские специалисты планируют завершить реконструкцию онкологического центра и хирургического отделения городской больницы в Мариуполе к концу этого года, РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T22:52

2023-09-23T22:52

2023-09-23T22:52

общество

мариуполь

александр беглов

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Петербургские специалисты планируют завершить реконструкцию онкологического центра и хирургического отделения городской больницы в Мариуполе к концу этого года, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. "Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил реконструируемые петербургскими специалистами онкологический центр и хирургическое отделение городской больницы в Мариуполе. Работы планируется завершить к концу года", - говорится в сообщении. По словам Беглова, здравоохранение будет оставаться одним из главных направлений оказания помощи Мариуполю. В прошлом году петербургскими специалистами были отремонтированы взрослая и детская поликлиники, которые уже ведут прием пациентов. Вахтовым методом в Мариуполе работают петербургские врачи. Они ведут прием пациентов, а больные со сложными заболеваниями направляют для лечения в больницы Петербурга. В планах на 2024 год – ремонт реабилитационного центра для детей-инвалидов на 9-й Авангардной улице, диагностического корпуса Центра первичной медико-социальной помощи. Беглов также посетил объекты культуры, городской инфраструктуры и общественные пространства, восстанавливаемые петербургскими специалистами в Мариуполе. Отмечается, что в декабре этого года петербургские специалисты планируют завершить реконструкцию подземного перехода на пересечении Проспекта Ленина и Проспекта Металлургов, а также выполнить ремонтно-восстановительные работы в зданиях 73-й пожарно-спасательной части на Краснофлотской улице. Губернатор отметил, что петербуржцы вместе с мариупольскими коллегами выполняют большой объем работ и все они идут по графику. "Важно восстановить не только жилой фонд, социальную инфраструктуру, но и учреждения культуры, общественные пространства и места отдыха. Мариуполь должен стать комфортным и благоустроенным городом", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20230923/mariupol-1898261088.html

https://ria.ru/20230923/retrotramvay-1898259503.html

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общество, мариуполь, александр беглов, здоровье - общество, санкт-петербург