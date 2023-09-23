https://ria.ru/20230923/onkotsentra-1898265021.html
В Мариуполе завершат реконструкцию онкоцентра к концу года
В Мариуполе завершат реконструкцию онкоцентра к концу года - РИА Новости, 23.09.2023
В Мариуполе завершат реконструкцию онкоцентра к концу года
Петербургские специалисты планируют завершить реконструкцию онкологического центра и хирургического отделения городской больницы в Мариуполе к концу этого года, РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T22:52
2023-09-23T22:52
2023-09-23T22:52
общество
мариуполь
александр беглов
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Петербургские специалисты планируют завершить реконструкцию онкологического центра и хирургического отделения городской больницы в Мариуполе к концу этого года, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. "Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил реконструируемые петербургскими специалистами онкологический центр и хирургическое отделение городской больницы в Мариуполе. Работы планируется завершить к концу года", - говорится в сообщении. По словам Беглова, здравоохранение будет оставаться одним из главных направлений оказания помощи Мариуполю. В прошлом году петербургскими специалистами были отремонтированы взрослая и детская поликлиники, которые уже ведут прием пациентов. Вахтовым методом в Мариуполе работают петербургские врачи. Они ведут прием пациентов, а больные со сложными заболеваниями направляют для лечения в больницы Петербурга. В планах на 2024 год – ремонт реабилитационного центра для детей-инвалидов на 9-й Авангардной улице, диагностического корпуса Центра первичной медико-социальной помощи. Беглов также посетил объекты культуры, городской инфраструктуры и общественные пространства, восстанавливаемые петербургскими специалистами в Мариуполе. Отмечается, что в декабре этого года петербургские специалисты планируют завершить реконструкцию подземного перехода на пересечении Проспекта Ленина и Проспекта Металлургов, а также выполнить ремонтно-восстановительные работы в зданиях 73-й пожарно-спасательной части на Краснофлотской улице. Губернатор отметил, что петербуржцы вместе с мариупольскими коллегами выполняют большой объем работ и все они идут по графику. "Важно восстановить не только жилой фонд, социальную инфраструктуру, но и учреждения культуры, общественные пространства и места отдыха. Мариуполь должен стать комфортным и благоустроенным городом", - сказал Беглов.
https://ria.ru/20230923/mariupol-1898261088.html
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общество, мариуполь, александр беглов, здоровье - общество, санкт-петербург
Общество, Мариуполь, Александр Беглов, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург
В Мариуполе завершат реконструкцию онкоцентра к концу года
В Мариуполе специалисты завершат реконструкцию онкоцентра к концу года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Петербургские специалисты планируют завершить реконструкцию онкологического центра и хирургического отделения городской больницы в Мариуполе к концу этого года, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
«
"Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил реконструируемые петербургскими специалистами онкологический центр и хирургическое отделение городской больницы в Мариуполе. Работы планируется завершить к концу года", - говорится в сообщении.
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По словам Беглова, здравоохранение будет оставаться одним из главных направлений оказания помощи Мариуполю.
В прошлом году петербургскими специалистами были отремонтированы взрослая и детская поликлиники, которые уже ведут прием пациентов. Вахтовым методом в Мариуполе работают петербургские врачи. Они ведут прием пациентов, а больные со сложными заболеваниями направляют для лечения в больницы Петербурга. В планах на 2024 год – ремонт реабилитационного центра для детей-инвалидов на 9-й Авангардной улице, диагностического корпуса Центра первичной медико-социальной помощи.
Беглов также посетил объекты культуры, городской инфраструктуры и общественные пространства, восстанавливаемые петербургскими специалистами в Мариуполе.
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Отмечается, что в декабре этого года петербургские специалисты планируют завершить реконструкцию подземного перехода на пересечении Проспекта Ленина и Проспекта Металлургов, а также выполнить ремонтно-восстановительные работы в зданиях 73-й пожарно-спасательной части на Краснофлотской улице.
Губернатор отметил, что петербуржцы вместе с мариупольскими коллегами выполняют большой объем работ и все они идут по графику.
«
"Важно восстановить не только жилой фонд, социальную инфраструктуру, но и учреждения культуры, общественные пространства и места отдыха. Мариуполь должен стать комфортным и благоустроенным городом", - сказал Беглов.
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