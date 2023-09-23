https://ria.ru/20230923/novobrantsy-1898157753.html

Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы в зоне СВО

Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы в зоне СВО - РИА Новости, 23.09.2023

Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы в зоне СВО

Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы на учебных полигонах непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, передает... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T06:34

2023-09-23T06:34

2023-09-23T06:34

безопасность

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы на учебных полигонах непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. Задачей учебных ночных полевых выходов является отработка взаимодействия между подразделениями и незаметного передвижения в темное время суток. "Здесь нам более важен был незаметный подход (к опорному пункту условного противника), правильная дистанция и взаимодействие...", - рассказал инструктор Олег Блохин. Со слов собеседника агентства, на протяжении маршрута новобранцев встречается большое количество всевозможных имитационных взрывных устройств, растяжек и сигнальных ракет. Бойцы должны уметь обезвреживать или обходить такие ловушки. "Предстоит работать над тем, чтобы люди правильно искали дорогу, умели находить растяжки и любые минные заграждения, умели их снимать или же обходить. Это очень важно, как показывает практика", - сообщил инструктор.

https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893872539.html

https://ria.ru/20230917/podgotovka-1896771051.html

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