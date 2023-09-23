https://ria.ru/20230923/novobrantsy-1898157753.html
Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы в зоне СВО
Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы в зоне СВО - РИА Новости, 23.09.2023
Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы в зоне СВО
Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы на учебных полигонах непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, передает... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T06:34
2023-09-23T06:34
2023-09-23T06:34
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896548491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6bd8ab7eb491e10da6ce9e06c9d6eb9.jpg
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы на учебных полигонах непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. Задачей учебных ночных полевых выходов является отработка взаимодействия между подразделениями и незаметного передвижения в темное время суток. "Здесь нам более важен был незаметный подход (к опорному пункту условного противника), правильная дистанция и взаимодействие...", - рассказал инструктор Олег Блохин. Со слов собеседника агентства, на протяжении маршрута новобранцев встречается большое количество всевозможных имитационных взрывных устройств, растяжек и сигнальных ракет. Бойцы должны уметь обезвреживать или обходить такие ловушки. "Предстоит работать над тем, чтобы люди правильно искали дорогу, умели находить растяжки и любые минные заграждения, умели их снимать или же обходить. Это очень важно, как показывает практика", - сообщил инструктор.
https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893872539.html
https://ria.ru/20230917/podgotovka-1896771051.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896548491_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a391643a724637e7edd21b11e06af6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы в зоне СВО
Новобранцы "Волков" отрабатывают ночные полевые выходы на полигонах в зоне СВО
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости.
Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы на учебных полигонах непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, передает
корреспондент РИА Новости.
Задачей учебных ночных полевых выходов является отработка взаимодействия между подразделениями и незаметного передвижения в темное время суток.
Минобороны рассказало о правилах отпусков мобилизованных на СВО
"Здесь нам более важен был незаметный подход (к опорному пункту условного противника), правильная дистанция и взаимодействие...", - рассказал инструктор Олег Блохин
.
Со слов собеседника агентства, на протяжении маршрута новобранцев встречается большое количество всевозможных имитационных взрывных устройств, растяжек и сигнальных ракет. Бойцы должны уметь обезвреживать или обходить такие ловушки.
"Предстоит работать над тем, чтобы люди правильно искали дорогу, умели находить растяжки и любые минные заграждения, умели их снимать или же обходить. Это очень важно, как показывает практика", - сообщил инструктор.
Бригада "Волки" тренирует бойцов в зоне СВО в почти боевых условиях