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Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы в зоне СВО - РИА Новости, 23.09.2023
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06:34 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/novobrantsy-1898157753.html
Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы в зоне СВО
Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы в зоне СВО - РИА Новости, 23.09.2023
Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы в зоне СВО
Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы на учебных полигонах непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, передает... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T06:34
2023-09-23T06:34
безопасность
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы на учебных полигонах непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. Задачей учебных ночных полевых выходов является отработка взаимодействия между подразделениями и незаметного передвижения в темное время суток. "Здесь нам более важен был незаметный подход (к опорному пункту условного противника), правильная дистанция и взаимодействие...", - рассказал инструктор Олег Блохин. Со слов собеседника агентства, на протяжении маршрута новобранцев встречается большое количество всевозможных имитационных взрывных устройств, растяжек и сигнальных ракет. Бойцы должны уметь обезвреживать или обходить такие ловушки. "Предстоит работать над тем, чтобы люди правильно искали дорогу, умели находить растяжки и любые минные заграждения, умели их снимать или же обходить. Это очень важно, как показывает практика", - сообщил инструктор.
https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893872539.html
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безопасность
Безопасность
Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы в зоне СВО

Новобранцы "Волков" отрабатывают ночные полевые выходы на полигонах в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНовобранец в ЛНР
Новобранец в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Новобранец в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы на учебных полигонах непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
Задачей учебных ночных полевых выходов является отработка взаимодействия между подразделениями и незаметного передвижения в темное время суток.
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"Здесь нам более важен был незаметный подход (к опорному пункту условного противника), правильная дистанция и взаимодействие...", - рассказал инструктор Олег Блохин.
Со слов собеседника агентства, на протяжении маршрута новобранцев встречается большое количество всевозможных имитационных взрывных устройств, растяжек и сигнальных ракет. Бойцы должны уметь обезвреживать или обходить такие ловушки.
"Предстоит работать над тем, чтобы люди правильно искали дорогу, умели находить растяжки и любые минные заграждения, умели их снимать или же обходить. Это очень важно, как показывает практика", - сообщил инструктор.
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