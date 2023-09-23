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Лавров рассказал о планах возможного визита в Пхеньян - РИА Новости, 23.09.2023
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20:29 23.09.2023 (обновлено: 20:42 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898249065.html
Лавров рассказал о планах возможного визита в Пхеньян
Лавров рассказал о планах возможного визита в Пхеньян - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров рассказал о планах возможного визита в Пхеньян
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе возможного визита в Пхеньян в следующем месяце проведет переговоры в развитие встречи президента России Владимира... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:29
2023-09-23T20:42
пхеньян
ким чен ын
в мире
сергей лавров
владимир путин
нью-йорк (город)
россия
генеральная ассамблея оон
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе возможного визита в Пхеньян в следующем месяце проведет переговоры в развитие встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына."В соответствии с тем, о чем договорились Ким Чен Ын и президент Путин мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые действительно в следующем месяце могут состоятся", - сказал он на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230922/kim-1897914617.html
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пхеньян, ким чен ын, в мире, сергей лавров, владимир путин, нью-йорк (город), россия, генеральная ассамблея оон, оон
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Лавров рассказал о планах возможного визита в Пхеньян

Лавров рассказал о переговорах во время возможного визита в Пхеньян

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе возможного визита в Пхеньян в следующем месяце проведет переговоры в развитие встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"В соответствии с тем, о чем договорились Ким Чен Ын и президент Путин мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые действительно в следующем месяце могут состоятся", - сказал он на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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ПхеньянКим Чен ЫнВ миреСергей ЛавровВладимир ПутинНью-Йорк (город)РоссияГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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