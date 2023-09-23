https://ria.ru/20230923/lavrov-1898249065.html

Лавров рассказал о планах возможного визита в Пхеньян

Лавров рассказал о планах возможного визита в Пхеньян - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров рассказал о планах возможного визита в Пхеньян

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе возможного визита в Пхеньян в следующем месяце проведет переговоры в развитие встречи президента России Владимира... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T20:29

2023-09-23T20:29

2023-09-23T20:42

пхеньян

ким чен ын

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нью-йорк (город)

россия

генеральная ассамблея оон

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе возможного визита в Пхеньян в следующем месяце проведет переговоры в развитие встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына."В соответствии с тем, о чем договорились Ким Чен Ын и президент Путин мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые действительно в следующем месяце могут состоятся", - сказал он на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230922/kim-1897914617.html

пхеньян

нью-йорк (город)

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

пхеньян, ким чен ын, в мире, сергей лавров, владимир путин, нью-йорк (город), россия, генеральная ассамблея оон, оон