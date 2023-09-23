https://ria.ru/20230923/lavrov-1898249065.html
Лавров рассказал о планах возможного визита в Пхеньян
Лавров рассказал о планах возможного визита в Пхеньян - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров рассказал о планах возможного визита в Пхеньян
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе возможного визита в Пхеньян в следующем месяце проведет переговоры в развитие встречи президента России Владимира... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:29
2023-09-23T20:29
2023-09-23T20:42
пхеньян
ким чен ын
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россия
генеральная ассамблея оон
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе возможного визита в Пхеньян в следующем месяце проведет переговоры в развитие встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына."В соответствии с тем, о чем договорились Ким Чен Ын и президент Путин мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые действительно в следующем месяце могут состоятся", - сказал он на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230922/kim-1897914617.html
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РИА Новости
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Лавров рассказал о планах возможного визита в Пхеньян
Лавров рассказал о переговорах во время возможного визита в Пхеньян