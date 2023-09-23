https://ria.ru/20230923/lavrov-1898248560.html
Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН
Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:24
2023-09-23T20:24
2023-09-23T20:24
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН. "Я здесь работаю, поскольку здесь есть, чем заниматься... Я вам честно скажу, я не скучал. Вчера начал в 8 утра работу, а закончили мы в 8 вечера", - заявил Лавров на брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Журналист спросил его, какой Лавров видит смысл в своей работе на Генассамблее. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683396.html
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РИА Новости
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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН
Лавров заявил, что на сессии Генассамблеи ООН есть. чем заниматься