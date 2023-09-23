https://ria.ru/20230923/lavrov-1898248560.html

Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН

Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T20:24

2023-09-23T20:24

2023-09-23T20:24

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН. "Я здесь работаю, поскольку здесь есть, чем заниматься... Я вам честно скажу, я не скучал. Вчера начал в 8 утра работу, а закончили мы в 8 вечера", - заявил Лавров на брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Журналист спросил его, какой Лавров видит смысл в своей работе на Генассамблее. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683396.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон