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Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2023
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20:24 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898248560.html
Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН
Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:24
2023-09-23T20:24
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сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН. "Я здесь работаю, поскольку здесь есть, чем заниматься... Я вам честно скажу, я не скучал. Вчера начал в 8 утра работу, а закончили мы в 8 вечера", - заявил Лавров на брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Журналист спросил его, какой Лавров видит смысл в своей работе на Генассамблее. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН

Лавров заявил, что на сессии Генассамблеи ООН есть. чем заниматься

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН.
"Я здесь работаю, поскольку здесь есть, чем заниматься... Я вам честно скажу, я не скучал. Вчера начал в 8 утра работу, а закончили мы в 8 вечера", - заявил Лавров на брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Журналист спросил его, какой Лавров видит смысл в своей работе на Генассамблее.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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В миреРоссияНью-Йорк (город)Сергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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