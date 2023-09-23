https://ria.ru/20230923/lavrov-1898246104.html
Лавров рассказал, с какими партнерами работает Россия
Лавров рассказал, с какими партнерами работает Россия - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров рассказал, с какими партнерами работает Россия
Россия работает с теми, кто уважает себя, а не с теми, кто поддается "цыканью" из Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:07
2023-09-23T20:07
2023-09-23T20:16
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сергей лавров
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Россия работает с теми, кто уважает себя, а не с теми, кто поддается "цыканью" из Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы работаем с теми, кто уважает себя, и кто никогда не будет предавать свои национальные интересы, потому что на него "цыкнули" из Вашингтона. Мы же знаем, как американские дипломаты ездят по всему миру и запрещают встречаться с нашими дипломатами", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230923/imperiya-1898243759.html
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россия, в мире, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, вашингтон (штат), нью-йорк (город), оон
Россия, В мире, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город), ООН
Лавров рассказал, с какими партнерами работает Россия
Лавров: Россия работает с теми, кто уважает себя, а не поддается "цыканию" США