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Лавров рассказал, с какими партнерами работает Россия - РИА Новости, 23.09.2023
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20:07 23.09.2023 (обновлено: 20:16 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898246104.html
Лавров рассказал, с какими партнерами работает Россия
Лавров рассказал, с какими партнерами работает Россия - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров рассказал, с какими партнерами работает Россия
Россия работает с теми, кто уважает себя, а не с теми, кто поддается "цыканью" из Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:07
2023-09-23T20:16
россия
в мире
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
оон
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Россия работает с теми, кто уважает себя, а не с теми, кто поддается "цыканью" из Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы работаем с теми, кто уважает себя, и кто никогда не будет предавать свои национальные интересы, потому что на него "цыкнули" из Вашингтона. Мы же знаем, как американские дипломаты ездят по всему миру и запрещают встречаться с нашими дипломатами", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230923/imperiya-1898243759.html
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вашингтон (штат)
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россия, в мире, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, вашингтон (штат), нью-йорк (город), оон
Россия, В мире, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город), ООН
Лавров рассказал, с какими партнерами работает Россия

Лавров: Россия работает с теми, кто уважает себя, а не поддается "цыканию" США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Россия работает с теми, кто уважает себя, а не с теми, кто поддается "цыканью" из Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы работаем с теми, кто уважает себя, и кто никогда не будет предавать свои национальные интересы, потому что на него "цыкнули" из Вашингтона. Мы же знаем, как американские дипломаты ездят по всему миру и запрещают встречаться с нашими дипломатами", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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РоссияВ миреСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНВашингтон (штат)Нью-Йорк (город)ООН
 
 
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