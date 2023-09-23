Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/kupyanskoe-1898193603.html
Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат
Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат - РИА Новости, 23.09.2023
Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат
Российские войска за неделю на купянском направлении уничтожили более 215 военнослужащих Украины, шесть бронемашин и ЗРК M1097 Avenger, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:22
2023-09-23T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские войска за неделю на купянском направлении уничтожили более 215 военнослужащих Украины, шесть бронемашин и ЗРК M1097 Avenger, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, на купянском направлении российские подразделения продолжали наносить поражение живой силе и технике 14-й, 30-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. "На данном направлении уничтожены свыше 215 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230923/abrams-1898166134.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c28fb945e39925533f681f4517eee9cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев
Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат

Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат и ЗРК Avenger

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские войска за неделю на купянском направлении уничтожили более 215 военнослужащих Украины, шесть бронемашин и ЗРК M1097 Avenger, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, на купянском направлении российские подразделения продолжали наносить поражение живой силе и технике 14-й, 30-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области.
"На данном направлении уничтожены свыше 215 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США", - говорится в сводке министерства.
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Путин намекнул. В США раскрыли судьбу танков Abrams на Украине
Вчера, 08:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала