https://ria.ru/20230923/kupyanskoe-1898193603.html
Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат
Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат - РИА Новости, 23.09.2023
Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат
Российские войска за неделю на купянском направлении уничтожили более 215 военнослужащих Украины, шесть бронемашин и ЗРК M1097 Avenger, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:22
2023-09-23T13:22
2023-09-23T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские войска за неделю на купянском направлении уничтожили более 215 военнослужащих Украины, шесть бронемашин и ЗРК M1097 Avenger, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, на купянском направлении российские подразделения продолжали наносить поражение живой силе и технике 14-й, 30-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. "На данном направлении уничтожены свыше 215 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230923/abrams-1898166134.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c28fb945e39925533f681f4517eee9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев
Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат
Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат и ЗРК Avenger