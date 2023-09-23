https://ria.ru/20230923/kupyanskoe-1898193603.html

Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат

Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат - РИА Новости, 23.09.2023

Киев потерял на Купянском направлении за неделю более 215 солдат

Российские войска за неделю на купянском направлении уничтожили более 215 военнослужащих Украины, шесть бронемашин и ЗРК M1097 Avenger, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:22

2023-09-23T13:22

2023-09-23T13:22

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские войска за неделю на купянском направлении уничтожили более 215 военнослужащих Украины, шесть бронемашин и ЗРК M1097 Avenger, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, на купянском направлении российские подразделения продолжали наносить поражение живой силе и технике 14-й, 30-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. "На данном направлении уничтожены свыше 215 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230923/abrams-1898166134.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев