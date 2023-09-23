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Генерал ВСУ назвал минимальную цель для "успеха" контрнаступления - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 23.09.2023 (обновлено: 07:29 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898156745.html
Генерал ВСУ назвал минимальную цель для "успеха" контрнаступления
Генерал ВСУ назвал минимальную цель для "успеха" контрнаступления - РИА Новости, 23.09.2023
Генерал ВСУ назвал минимальную цель для "успеха" контрнаступления
Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Таврия" Александр Тарнавский утверждает, что для ВСУ минимальным требованием для... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T06:04
2023-09-23T07:29
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
токмак
александр тарнавский
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Таврия" Александр Тарнавский утверждает, что для ВСУ минимальным требованием для "успешного" контрнаступления стало бы взятие Токмака в Запорожской области.Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов накануне заявил, что командование ВСУ перебрасывает стратегические резервы на Ореховское направление под село Работино в Запорожской области. По его словам, они копят силы для третьей волны наступления, чтобы попытаться вклиниться в первую линию обороны, чего им не удается сделать уже более 3,5 месяца, и прорваться к Токмаку."Токмак — это цель-минимум", - заявил Тарнавский в интервью телеканалу CNN, оценивая перспективы продвижения украинских войск на фронте.Среди прочего он добавил, что погодные условия могут создать серьезные препятствия для дальнейшего наступления. В частности, проблемы, по словам Тарнавского, могут коснуться тяжелой техники. Однако он назвал подобные риски маловероятными, так как украинская армия продвигается "в основном без техники".Ранее в сентябре Тарнавский в интервью британской газете Observer заявил, что украинские войска якобы прорвали первую линию обороны на южном фронте. На это Рогов заявил, что ни о каком порыве украинскими войсками первой линии обороны в Запорожской области речи не идет, российские военные удерживают свои позиции.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
https://ria.ru/20230922/vsu-1898074077.html
https://ria.ru/20230921/kontrnastup-1897784479.html
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украина
запорожская область
токмак
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украина, запорожская область, токмак, александр тарнавский, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Токмак, Александр Тарнавский, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Генерал ВСУ назвал минимальную цель для "успеха" контрнаступления

Генерал ВСУ Тарнавский назвал Токмак минимальной целью для контрнаступления

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Таврия" Александр Тарнавский утверждает, что для ВСУ минимальным требованием для "успешного" контрнаступления стало бы взятие Токмака в Запорожской области.
Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов накануне заявил, что командование ВСУ перебрасывает стратегические резервы на Ореховское направление под село Работино в Запорожской области. По его словам, они копят силы для третьей волны наступления, чтобы попытаться вклиниться в первую линию обороны, чего им не удается сделать уже более 3,5 месяца, и прорваться к Токмаку.
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"Токмак — это цель-минимум", - заявил Тарнавский в интервью телеканалу CNN, оценивая перспективы продвижения украинских войск на фронте.
Среди прочего он добавил, что погодные условия могут создать серьезные препятствия для дальнейшего наступления. В частности, проблемы, по словам Тарнавского, могут коснуться тяжелой техники. Однако он назвал подобные риски маловероятными, так как украинская армия продвигается "в основном без техники".
Ранее в сентябре Тарнавский в интервью британской газете Observer заявил, что украинские войска якобы прорвали первую линию обороны на южном фронте. На это Рогов заявил, что ни о каком порыве украинскими войсками первой линии обороны в Запорожской области речи не идет, российские военные удерживают свои позиции.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
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По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьТокмакАлександр ТарнавскийВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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