https://ria.ru/20230923/kherson-1898194849.html

Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 человек

Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 человек - РИА Новости, 23.09.2023

Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 человек

За неделю в ходе безуспешных попыток форсировать Днепр войска Украины на Херсонском направлении потеряли около 440 военнослужащих, сообщили в субботу в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:30

2023-09-23T13:30

2023-09-23T13:30

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За неделю в ходе безуспешных попыток форсировать Днепр войска Украины на Херсонском направлении потеряли около 440 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, на херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу реки Днепр. "В ходе боевых действий уничтожено до 445 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии. Кроме того, пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20230923/priznanie-1898193470.html

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Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), киев, украина