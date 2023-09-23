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Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 человек - РИА Новости, 23.09.2023
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13:30 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/kherson-1898194849.html
Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 человек
Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 человек - РИА Новости, 23.09.2023
Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 человек
За неделю в ходе безуспешных попыток форсировать Днепр войска Украины на Херсонском направлении потеряли около 440 военнослужащих, сообщили в субботу в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:30
2023-09-23T13:30
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За неделю в ходе безуспешных попыток форсировать Днепр войска Украины на Херсонском направлении потеряли около 440 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, на херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу реки Днепр. "В ходе боевых действий уничтожено до 445 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии. Кроме того, пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп", - заявили в Минобороны.
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в мире, днепр (город), киев, украина
В мире, Днепр (город), Киев, Украина
Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 человек

Минобороны: Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 бойцов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За неделю в ходе безуспешных попыток форсировать Днепр войска Украины на Херсонском направлении потеряли около 440 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, на херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу реки Днепр.
"В ходе боевых действий уничтожено до 445 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии. Кроме того, пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп", - заявили в Минобороны.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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