https://ria.ru/20230923/kherson-1898194849.html
Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 человек
Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 человек - РИА Новости, 23.09.2023
Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 человек
За неделю в ходе безуспешных попыток форсировать Днепр войска Украины на Херсонском направлении потеряли около 440 военнослужащих, сообщили в субботу в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:30
2023-09-23T13:30
2023-09-23T13:30
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За неделю в ходе безуспешных попыток форсировать Днепр войска Украины на Херсонском направлении потеряли около 440 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, на херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу реки Днепр. "В ходе боевых действий уничтожено до 445 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии. Кроме того, пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп", - заявили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), киев, украина
В мире, Днепр (город), Киев, Украина
Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 человек
Минобороны: Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 бойцов