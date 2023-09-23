https://ria.ru/20230923/berdyansk-1898242966.html

Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском

Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском - РИА Новости, 23.09.2023

Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском

Система ПВО российской армии перехватила украинскую ракету над запорожским Бердянском, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:46

2023-09-23T19:46

2023-09-23T19:46

специальная военная операция на украине

происшествия

бердянск

запорожская область

москва

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Система ПВО российской армии перехватила украинскую ракету над запорожским Бердянском, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. "В 19.09 по Москве киевский режим попытался нанести ракетный удар по городу Бердянск. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракета сбита", - сообщили в администрации Запорожской области. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20230923/tokmak-1898242798.html

бердянск

запорожская область

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, бердянск, запорожская область, москва, вооруженные силы рф