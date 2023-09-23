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Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском - РИА Новости, 23.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/berdyansk-1898242966.html
Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском
Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском - РИА Новости, 23.09.2023
Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском
Система ПВО российской армии перехватила украинскую ракету над запорожским Бердянском, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:46
2023-09-23T19:46
специальная военная операция на украине
происшествия
бердянск
запорожская область
москва
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Система ПВО российской армии перехватила украинскую ракету над запорожским Бердянском, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. "В 19.09 по Москве киевский режим попытался нанести ракетный удар по городу Бердянск. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракета сбита", - сообщили в администрации Запорожской области. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
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бердянск
запорожская область
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происшествия, бердянск, запорожская область, москва, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Бердянск, Запорожская область, Москва, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском

Российская ПВО перехватила ракету, пущенную украинской армией по Бердянску

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкНазвание города на здании в Бердянске
Название города на здании в Бердянске - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Название города на здании в Бердянске. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Система ПВО российской армии перехватила украинскую ракету над запорожским Бердянском, сообщили журналистам в администрации Запорожской области.
"В 19.09 по Москве киевский режим попытался нанести ракетный удар по городу Бердянск. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракета сбита", - сообщили в администрации Запорожской области.
По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Токмак
Вчера, 19:45
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБердянскЗапорожская областьМоскваВооруженные силы РФ
 
 
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