https://ria.ru/20230923/berdyansk-1898242966.html
Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском
Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском - РИА Новости, 23.09.2023
Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском
Система ПВО российской армии перехватила украинскую ракету над запорожским Бердянском, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:46
2023-09-23T19:46
2023-09-23T19:46
специальная военная операция на украине
происшествия
бердянск
запорожская область
москва
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Система ПВО российской армии перехватила украинскую ракету над запорожским Бердянском, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. "В 19.09 по Москве киевский режим попытался нанести ракетный удар по городу Бердянск. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракета сбита", - сообщили в администрации Запорожской области. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20230923/tokmak-1898242798.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Бердянск, Запорожская область, Москва, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском
Российская ПВО перехватила ракету, пущенную украинской армией по Бердянску