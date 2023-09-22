https://ria.ru/20230922/vsu-1897933973.html

На Краснолиманском направлении отразили попытку ВСУ провести разведку боем

На Краснолиманском направлении отразили попытку ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 22.09.2023

На Краснолиманском направлении отразили попытку ВСУ провести разведку боем

Украинские военные попытались провести разведку боем на Краснолиманском направлении, в районах сел Торское, Невское, Терны, Новоегоровка и Серебрянское... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:09

2023-09-22T09:09

2023-09-22T10:30

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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Украинские военные попытались провести разведку боем на Краснолиманском направлении, в районах сел Торское, Невское, Терны, Новоегоровка и Серебрянское лесничество, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале."Огнем артиллерии противник был частично подавлен, частично отброшен на исходные рубежи, также задействована была армейская авиация", — сказал он.Также расчетами РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.Накануне Минобороны сообщало об отражении трех атак штурмовых групп в районе Червоной Дибровы и Шипиловки. По данным ведомства, потери противника составили более 75 человек.Кроме того, ВС нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Григоровки, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230922/vsu-1897934420.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, украина