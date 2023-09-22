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На Краснолиманском направлении отразили попытку ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 22.09.2023 (обновлено: 10:30 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/vsu-1897933973.html
На Краснолиманском направлении отразили попытку ВСУ провести разведку боем
На Краснолиманском направлении отразили попытку ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 22.09.2023
На Краснолиманском направлении отразили попытку ВСУ провести разведку боем
Украинские военные попытались провести разведку боем на Краснолиманском направлении, в районах сел Торское, Невское, Терны, Новоегоровка и Серебрянское... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:09
2023-09-22T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Украинские военные попытались провести разведку боем на Краснолиманском направлении, в районах сел Торское, Невское, Терны, Новоегоровка и Серебрянское лесничество, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале."Огнем артиллерии противник был частично подавлен, частично отброшен на исходные рубежи, также задействована была армейская авиация", — сказал он.Также расчетами РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.Накануне Минобороны сообщало об отражении трех атак штурмовых групп в районе Червоной Дибровы и Шипиловки. По данным ведомства, потери противника составили более 75 человек.Кроме того, ВС нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Григоровки, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230922/vsu-1897934420.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
На Краснолиманском направлении отразили попытку ВСУ провести разведку боем

ВСУ на Краснолиманском направлении были отброшены при попытке провести разведку

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Украинские военные попытались провести разведку боем на Краснолиманском направлении, в районах сел Торское, Невское, Терны, Новоегоровка и Серебрянское лесничество, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Огнем артиллерии противник был частично подавлен, частично отброшен на исходные рубежи, также задействована была армейская авиация", — сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также расчетами РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.
Накануне Минобороны сообщало об отражении трех атак штурмовых групп в районе Червоной Дибровы и Шипиловки. По данным ведомства, потери противника составили более 75 человек.
Кроме того, ВС нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Григоровки, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.
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