https://ria.ru/20230922/vintovki-1897929171.html

Эксперт: Киев применяет иностранные винтовки на Краснолиманском направлении

Эксперт: Киев применяет иностранные винтовки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.09.2023

Эксперт: Киев применяет иностранные винтовки на Краснолиманском направлении

Украинские силы активнее стали применять снайперские расчеты с иностранным вооружением на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T08:21

2023-09-22T08:21

2023-09-22T08:21

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силы активнее стали применять снайперские расчеты с иностранным вооружением на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе ведения боевых действий на краснолиманском направлении противник более активно начал применять снайперские расчеты. При детальном изучении выпущенных боеприпасов, установлено, что используются патроны НАТО 12,7 x 99 мм",- сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что ранее в Славянске была замечена группа военнослужащих с винтовками "Barrett", которые избегали общения с местными жителями, и по внешним признакам не являются гражданами Украины. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Накануне МО РФ сообщило, что вооруженные силы России за минувшие сутки отбили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника на данном участке фронта составили более 75 солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Григоровки, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, вооруженные силы украины