Эксперт: Киев применяет иностранные винтовки на Краснолиманском направлении
Марочко: Киев применяет иностранные винтовки на Краснолиманском направлении
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силы активнее стали применять снайперские расчеты с иностранным вооружением на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе ведения боевых действий на краснолиманском направлении противник более активно начал применять снайперские расчеты. При детальном изучении выпущенных боеприпасов, установлено, что используются патроны НАТО 12,7 x 99 мм",- сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Накануне МО РФ сообщило, что вооруженные силы России за минувшие сутки отбили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника на данном участке фронта составили более 75 солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Григоровки, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.