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Польская оппозиция заявила, что хочет нормализовать отношения с Украиной - РИА Новости, 22.09.2023
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15:54 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/ukraina-1898056173.html
Польская оппозиция заявила, что хочет нормализовать отношения с Украиной
Польская оппозиция заявила, что хочет нормализовать отношения с Украиной - РИА Новости, 22.09.2023
Польская оппозиция заявила, что хочет нормализовать отношения с Украиной
Польская оппозиция готовит план нормализации отношений с Украиной. Заявил журналистам лидер крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская платформа",... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:54
2023-09-22T15:54
в мире
украина
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Польская оппозиция готовит план нормализации отношений с Украиной. Заявил журналистам лидер крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская платформа", экс-глава Европейского совета Дональд Туск. "Мы завершаем работу над планом стабилизации польско-украинских отношений из четырех пунктов", - рассказал Туск. Он отметил, что готовящийся план обойдется "без эмоций, без сантиментов и без обид, без позитива и негатива". "Это очень важный партнер (Украина), сегодня ему нужна помощь... А потом он станет партнером, с которым нужно будет наладить отношения в интересах Польши", - подчеркнул Туск. Он проинформировал, что план будет представлен во вторник, и в презентации примут участие многочисленные эксперты, в том числе военные, предприниматели, дипломаты и политики. При этом Туск опасается того, что Польша будет отодвинута от осваивания денег, которые Европейский союз выделит на восстановление Украины. "Я хочу получить информацию от председателя PiS (Правящая партия Польши "Право и справедливость") Ярослава Качиньского и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, что случилось, что Польша находится на сером конце в гонке за большими деньгами на восстановление Украины", - сказал он. По его информации, в настоящее время Евросоюз готовится выделить 50 миллиардов евро на восстановление Украины. "Где гарантии для Польши, что она будет основным участником этого процесса восстановления? Из того, что мы знаем, несколько столиц уже договорились, как использовать эти деньги, участвуя в восстановлении", - сказал Туск. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html
https://ria.ru/20230922/sliv-1898036833.html
https://ria.ru/20230921/polsha-1897687856.html
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в мире, украина, польша, дональд туск
В мире, Украина, Польша, Дональд Туск
Польская оппозиция заявила, что хочет нормализовать отношения с Украиной

Туск: польская оппозиция работает над планом нормализации отношений с Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Польская оппозиция готовит план нормализации отношений с Украиной. Заявил журналистам лидер крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская платформа", экс-глава Европейского совета Дональд Туск.
"Мы завершаем работу над планом стабилизации польско-украинских отношений из четырех пунктов", - рассказал Туск. Он отметил, что готовящийся план обойдется "без эмоций, без сантиментов и без обид, без позитива и негатива".
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"Это очень важный партнер (Украина), сегодня ему нужна помощь... А потом он станет партнером, с которым нужно будет наладить отношения в интересах Польши", - подчеркнул Туск. Он проинформировал, что план будет представлен во вторник, и в презентации примут участие многочисленные эксперты, в том числе военные, предприниматели, дипломаты и политики.
При этом Туск опасается того, что Польша будет отодвинута от осваивания денег, которые Европейский союз выделит на восстановление Украины. "Я хочу получить информацию от председателя PiS (Правящая партия Польши "Право и справедливость") Ярослава Качиньского и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, что случилось, что Польша находится на сером конце в гонке за большими деньгами на восстановление Украины", - сказал он.
По его информации, в настоящее время Евросоюз готовится выделить 50 миллиардов евро на восстановление Украины. "Где гарантии для Польши, что она будет основным участником этого процесса восстановления? Из того, что мы знаем, несколько столиц уже договорились, как использовать эти деньги, участвуя в восстановлении", - сказал Туск.
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В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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