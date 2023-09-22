https://ria.ru/20230922/ukraina-1897915351.html

В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет помощи Киеву

В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет помощи Киеву - РИА Новости, 22.09.2023

В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет помощи Киеву

Новый пакет американской военной помощи Украине, утвержденный президентом Джо Байденом, включает кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T01:41

2023-09-22T01:41

2023-09-22T04:43

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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине, утвержденный президентом Джо Байденом, включает кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками, сообщил Пентагон. Суммарная стоимость имущества, передаваемого Украине с американских армейских складов, составляет 325 миллионов долларов. Украинцам обещаны артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, в том числе в кассетном варианте DPICM, зенитно-ракетные комплексы ближнего действия Avenger, ракеты AIM-9M, которые создавались для воздушных боев, но применяются в том числе в наземных комплексах ПВО типа NASAMS, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, крупнокалиберные пулеметы для противодействия БПЛА, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin и AT-4. Поставки также включают свыше трех миллионов патронов для стрелкового оружия, 59 "легких тактических автомобилей", заряды для разграждения, запчасти и техническое обслуживание. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20230922/tanki-1897912105.html

https://ria.ru/20230921/konflikt-1897909951.html

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897908641.html

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