https://ria.ru/20230922/trevoga-1898068384.html

В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу

В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.09.2023

В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:38

2023-09-22T16:38

2023-09-22T16:38

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

украина

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Николаевской области Украины прозвучал в 15.48 (совпадает с мск). Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230917/vzryv-1896813486.html

николаевская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, николаевская область, украина