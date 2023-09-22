https://ria.ru/20230922/trevoga-1898068384.html
В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу
В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.09.2023
В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:38
2023-09-22T16:38
2023-09-22T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Николаевской области Украины прозвучал в 15.48 (совпадает с мск). Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230917/vzryv-1896813486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу
В Николаевской области второй раз за сутки объявили воздушную тревогу