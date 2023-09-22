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Минэнерго прорабатывает меры стабилизации цен на топливо в России - РИА Новости, 22.09.2023
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11:42 22.09.2023 (обновлено: 12:04 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/toplivo-1897964775.html
Минэнерго прорабатывает меры стабилизации цен на топливо в России
Минэнерго прорабатывает меры стабилизации цен на топливо в России - РИА Новости, 22.09.2023
Минэнерго прорабатывает меры стабилизации цен на топливо в России
Системные меры для стабилизации внутренних цен на топливо прорабатываются, они в том числе связаны с пошлинами и налогами, сказал директор департамента... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:42
2023-09-22T12:04
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Системные меры для стабилизации внутренних цен на топливо прорабатываются, они в том числе связаны с пошлинами и налогами, сказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов."Мы ждем решений, они еще окончательно не приняты в правительстве. Ждем системных мер, которые позволят не в таком режиме регулировать, а чтобы мы спокойно вошли в весну и осень следующего года. Прорабатывается вариант, связанный и с пошлинами, и с налогами", - заявил он на совещании в Совете Федерации по ситуации с топливом.Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.На прошлой неделе источник в отрасли сообщил РИА Новости, что правительство России рассматривает увеличение экспортной пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну для стабилизации цен на топливо в стране.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго прорабатывает меры стабилизации цен на топливо в России

Минэнерго прорабатывает системные меры стабилизации цен на топливо в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция Teboil (бывшая автозаправка Shell) в Москве
Автозаправочная станция Teboil (бывшая автозаправка Shell) в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автозаправочная станция Teboil (бывшая автозаправка Shell) в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Системные меры для стабилизации внутренних цен на топливо прорабатываются, они в том числе связаны с пошлинами и налогами, сказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.
"Мы ждем решений, они еще окончательно не приняты в правительстве. Ждем системных мер, которые позволят не в таком режиме регулировать, а чтобы мы спокойно вошли в весну и осень следующего года. Прорабатывается вариант, связанный и с пошлинами, и с налогами", - заявил он на совещании в Совете Федерации по ситуации с топливом.
Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.
На прошлой неделе источник в отрасли сообщил РИА Новости, что правительство России рассматривает увеличение экспортной пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну для стабилизации цен на топливо в стране.
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