https://ria.ru/20230922/toplivo-1897964775.html

Минэнерго прорабатывает меры стабилизации цен на топливо в России

Минэнерго прорабатывает меры стабилизации цен на топливо в России - РИА Новости, 22.09.2023

Минэнерго прорабатывает меры стабилизации цен на топливо в России

Системные меры для стабилизации внутренних цен на топливо прорабатываются, они в том числе связаны с пошлинами и налогами, сказал директор департамента... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:42

2023-09-22T11:42

2023-09-22T12:04

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Системные меры для стабилизации внутренних цен на топливо прорабатываются, они в том числе связаны с пошлинами и налогами, сказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов."Мы ждем решений, они еще окончательно не приняты в правительстве. Ждем системных мер, которые позволят не в таком режиме регулировать, а чтобы мы спокойно вошли в весну и осень следующего года. Прорабатывается вариант, связанный и с пошлинами, и с налогами", - заявил он на совещании в Совете Федерации по ситуации с топливом.Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.На прошлой неделе источник в отрасли сообщил РИА Новости, что правительство России рассматривает увеличение экспортной пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну для стабилизации цен на топливо в стране.

https://ria.ru/20230921/toplivo-1897789296.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)