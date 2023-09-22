https://ria.ru/20230922/toplivo-1897964775.html
Минэнерго прорабатывает меры стабилизации цен на топливо в России
Минэнерго прорабатывает меры стабилизации цен на топливо в России - РИА Новости, 22.09.2023
Минэнерго прорабатывает меры стабилизации цен на топливо в России
Системные меры для стабилизации внутренних цен на топливо прорабатываются, они в том числе связаны с пошлинами и налогами, сказал директор департамента... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:42
2023-09-22T11:42
2023-09-22T12:04
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797327716_435:598:3013:2048_1920x0_80_0_0_fb691b83cbd7e239418f411b72f87dd0.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Системные меры для стабилизации внутренних цен на топливо прорабатываются, они в том числе связаны с пошлинами и налогами, сказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов."Мы ждем решений, они еще окончательно не приняты в правительстве. Ждем системных мер, которые позволят не в таком режиме регулировать, а чтобы мы спокойно вошли в весну и осень следующего года. Прорабатывается вариант, связанный и с пошлинами, и с налогами", - заявил он на совещании в Совете Федерации по ситуации с топливом.Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.На прошлой неделе источник в отрасли сообщил РИА Новости, что правительство России рассматривает увеличение экспортной пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну для стабилизации цен на топливо в стране.
https://ria.ru/20230921/toplivo-1897789296.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797327716_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_aae01dffcc0e294cdb4a330371e8d6ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго прорабатывает меры стабилизации цен на топливо в России
Минэнерго прорабатывает системные меры стабилизации цен на топливо в России
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Системные меры для стабилизации внутренних цен на топливо прорабатываются, они в том числе связаны с пошлинами и налогами, сказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.
"Мы ждем решений, они еще окончательно не приняты в правительстве. Ждем системных мер, которые позволят не в таком режиме регулировать, а чтобы мы спокойно вошли в весну и осень следующего года. Прорабатывается вариант, связанный и с пошлинами, и с налогами", - заявил он на совещании в Совете Федерации по ситуации с топливом.
Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.
На прошлой неделе источник в отрасли сообщил РИА Новости, что правительство России рассматривает увеличение экспортной пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну для стабилизации цен на топливо в стране.
Автомобильное топливо в России подешевело второй день подряд