https://ria.ru/20230922/svyaschenniki-1898109511.html

Премьер Болгарии прокомментировал решение о высылке священников РПЦ

Премьер Болгарии прокомментировал решение о высылке священников РПЦ - РИА Новости, 22.09.2023

Премьер Болгарии прокомментировал решение о высылке священников РПЦ

Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что решение выдворить священников РПЦ было принято не лично им, а органом национальной безопасности страны, передает... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T19:15

2023-09-22T19:15

2023-09-22T19:19

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что решение выдворить священников РПЦ было принято не лично им, а органом национальной безопасности страны, передает болгарское информагентство БТА. "Решение было принято на основании засекреченного отчета. Я только ознакомился с ним, и я напрямую не причастен к принятию этого решения. Это решение государственного агентства национальной безопасности", - приводит агентство слова Денкова. Ранее священники русского храма-подворья в Софии были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну как лица, представляющие угрозу для ее национальной безопасности: это настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан, секретарь Подворья протоиерей Евгений и сотрудник храма.

https://ria.ru/20230922/bolgariya-1897979179.html

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русская православная церковь, николай денков, болгария, в мире