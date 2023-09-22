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Премьер Болгарии прокомментировал решение о высылке священников РПЦ - РИА Новости, 22.09.2023
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Религия
 
19:15 22.09.2023 (обновлено: 19:19 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/svyaschenniki-1898109511.html
Премьер Болгарии прокомментировал решение о высылке священников РПЦ
Премьер Болгарии прокомментировал решение о высылке священников РПЦ - РИА Новости, 22.09.2023
Премьер Болгарии прокомментировал решение о высылке священников РПЦ
Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что решение выдворить священников РПЦ было принято не лично им, а органом национальной безопасности страны, передает... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T19:15
2023-09-22T19:19
религия
русская православная церковь
николай денков
болгария
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что решение выдворить священников РПЦ было принято не лично им, а органом национальной безопасности страны, передает болгарское информагентство БТА. "Решение было принято на основании засекреченного отчета. Я только ознакомился с ним, и я напрямую не причастен к принятию этого решения. Это решение государственного агентства национальной безопасности", - приводит агентство слова Денкова. Ранее священники русского храма-подворья в Софии были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну как лица, представляющие угрозу для ее национальной безопасности: это настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан, секретарь Подворья протоиерей Евгений и сотрудник храма.
https://ria.ru/20230922/bolgariya-1897979179.html
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русская православная церковь, николай денков, болгария, в мире
Религия, Русская православная церковь, Николай Денков, Болгария, В мире
Премьер Болгарии прокомментировал решение о высылке священников РПЦ

Денков: решение по священникам РПЦ принимало агентство нацбезопасности Болгарии

© AP Photo / Valentina PetrovaНиколай Денков
Николай Денков - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Valentina Petrova
Николай Денков . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что решение выдворить священников РПЦ было принято не лично им, а органом национальной безопасности страны, передает болгарское информагентство БТА.
"Решение было принято на основании засекреченного отчета. Я только ознакомился с ним, и я напрямую не причастен к принятию этого решения. Это решение государственного агентства национальной безопасности", - приводит агентство слова Денкова.
Ранее священники русского храма-подворья в Софии были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну как лица, представляющие угрозу для ее национальной безопасности: это настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан, секретарь Подворья протоиерей Евгений и сотрудник храма.
Архимандрит Вассиан (Змеев) - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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