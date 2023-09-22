https://ria.ru/20230922/sudan-1897916657.html

Лавров заявил о поддержке властей Судана по стабилизации ситуации в стране

Лавров заявил о поддержке властей Судана по стабилизации ситуации в стране - РИА Новости, 22.09.2023

Лавров заявил о поддержке властей Судана по стабилизации ситуации в стране

Россия поддерживает усилия властей Судана по стабилизации обстановки в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Суверенного совета... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T02:07

2023-09-22T02:07

2023-09-22T02:07

в мире

судан

россия

джидда

сергей лавров

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Россия поддерживает усилия властей Судана по стабилизации обстановки в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом. "Очень рад вас видеть. Сегодня хорошая возможность обменяться мнениями о том, как мы будем отношения развивать. И, конечно, мы поддерживаем ваши усилия по нормализации обстановки в Судане", - сказал Лавров на встрече, которая прошла на полях ГА ООН. С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде. Из-за продолжающихся столкновений между регулярной армией и Силами быстрого реагирования в Хартуме Россия в конце июля временно перенесла свое посольство в Порт-Судан.

https://ria.ru/20230828/sudan-1892599337.html

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джидда

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в мире, судан, россия, джидда, сергей лавров, оон