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Лавров заявил о поддержке властей Судана по стабилизации ситуации в стране - РИА Новости, 22.09.2023
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02:07 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/sudan-1897916657.html
Лавров заявил о поддержке властей Судана по стабилизации ситуации в стране
Лавров заявил о поддержке властей Судана по стабилизации ситуации в стране - РИА Новости, 22.09.2023
Лавров заявил о поддержке властей Судана по стабилизации ситуации в стране
Россия поддерживает усилия властей Судана по стабилизации обстановки в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Суверенного совета... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T02:07
2023-09-22T02:07
в мире
судан
россия
джидда
сергей лавров
оон
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Россия поддерживает усилия властей Судана по стабилизации обстановки в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом. "Очень рад вас видеть. Сегодня хорошая возможность обменяться мнениями о том, как мы будем отношения развивать. И, конечно, мы поддерживаем ваши усилия по нормализации обстановки в Судане", - сказал Лавров на встрече, которая прошла на полях ГА ООН. С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде. Из-за продолжающихся столкновений между регулярной армией и Силами быстрого реагирования в Хартуме Россия в конце июля временно перенесла свое посольство в Порт-Судан.
https://ria.ru/20230828/sudan-1892599337.html
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в мире, судан, россия, джидда, сергей лавров, оон
В мире, Судан, Россия, Джидда, Сергей Лавров, ООН
Лавров заявил о поддержке властей Судана по стабилизации ситуации в стране

Лавров: Россия поддерживает власти Судана по стабилизации ситуации в стране

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Россия поддерживает усилия властей Судана по стабилизации обстановки в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
«
"Очень рад вас видеть. Сегодня хорошая возможность обменяться мнениями о том, как мы будем отношения развивать. И, конечно, мы поддерживаем ваши усилия по нормализации обстановки в Судане", - сказал Лавров на встрече, которая прошла на полях ГА ООН.
С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде.
Из-за продолжающихся столкновений между регулярной армией и Силами быстрого реагирования в Хартуме Россия в конце июля временно перенесла свое посольство в Порт-Судан.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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В миреСуданРоссияДжиддаСергей ЛавровООН
 
 
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