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Коммерческие спутники США дважды снимали Севастополь за последние дни - РИА Новости, 22.09.2023
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17:28 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/sputniki-1898080647.html
Коммерческие спутники США дважды снимали Севастополь за последние дни
Коммерческие спутники США дважды снимали Севастополь за последние дни - РИА Новости, 22.09.2023
Коммерческие спутники США дважды снимали Севастополь за последние дни
Американские коммерческие спутники компании Maxar дважды за последние дни вели съемку Севастополя, следует из открытых данных на сайте компании. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:28
2023-09-22T17:28
севастополь
вооруженные силы украины
киев
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Американские коммерческие спутники компании Maxar дважды за последние дни вели съемку Севастополя, следует из открытых данных на сайте компании. В пятницу Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. По данным сайта компании Maxar, 19 сентября Севастополь снимал спутник WorldView-3, а на следующий день - WorldView-2. На момент запуска спутники имели самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов, позволяя получать высокодетальные снимки. Ранее США и Украина неоднократно заявляли, что сотрудничают в вопросах предоставления данных с американских спутников для нужд ВСУ. Такие услуги вошли в один из пакетов военной помощи Киеву.
https://ria.ru/20230922/obstanovka-1898077305.html
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севастополь, вооруженные силы украины, киев, россия
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия
Коммерческие спутники США дважды снимали Севастополь за последние дни

Коммерческие спутники США Maxar дважды снимали Севастополь за последние дни

© РИА Новости / Сергей Петросян | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Петросян
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Севастополь. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Американские коммерческие спутники компании Maxar дважды за последние дни вели съемку Севастополя, следует из открытых данных на сайте компании.
В пятницу Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Севастополе обстановка после ракетной атаки спокойная
Вчера, 17:15
По данным сайта компании Maxar, 19 сентября Севастополь снимал спутник WorldView-3, а на следующий день - WorldView-2. На момент запуска спутники имели самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов, позволяя получать высокодетальные снимки.
Ранее США и Украина неоднократно заявляли, что сотрудничают в вопросах предоставления данных с американских спутников для нужд ВСУ. Такие услуги вошли в один из пакетов военной помощи Киеву.
Последствия удара в Севастополе
В Севастополе в десяти жилых домах выбило стекла из-за ударной волны
Вчера, 16:30
 
СевастопольВооруженные силы УкраиныКиевРоссия
 
 
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