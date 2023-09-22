https://ria.ru/20230922/sputniki-1898080647.html

Коммерческие спутники США дважды снимали Севастополь за последние дни

Коммерческие спутники США дважды снимали Севастополь за последние дни - РИА Новости, 22.09.2023

Коммерческие спутники США дважды снимали Севастополь за последние дни

Американские коммерческие спутники компании Maxar дважды за последние дни вели съемку Севастополя, следует из открытых данных на сайте компании. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:28

2023-09-22T17:28

2023-09-22T17:28

севастополь

вооруженные силы украины

киев

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Американские коммерческие спутники компании Maxar дважды за последние дни вели съемку Севастополя, следует из открытых данных на сайте компании. В пятницу Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. По данным сайта компании Maxar, 19 сентября Севастополь снимал спутник WorldView-3, а на следующий день - WorldView-2. На момент запуска спутники имели самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов, позволяя получать высокодетальные снимки. Ранее США и Украина неоднократно заявляли, что сотрудничают в вопросах предоставления данных с американских спутников для нужд ВСУ. Такие услуги вошли в один из пакетов военной помощи Киеву.

https://ria.ru/20230922/obstanovka-1898077305.html

https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898065688.html

севастополь

киев

россия

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севастополь, вооруженные силы украины, киев, россия