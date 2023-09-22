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Коммерческие спутники США дважды снимали Севастополь за последние дни
Коммерческие спутники США дважды снимали Севастополь за последние дни - РИА Новости, 22.09.2023
Коммерческие спутники США дважды снимали Севастополь за последние дни
Американские коммерческие спутники компании Maxar дважды за последние дни вели съемку Севастополя, следует из открытых данных на сайте компании. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:28
2023-09-22T17:28
2023-09-22T17:28
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Американские коммерческие спутники компании Maxar дважды за последние дни вели съемку Севастополя, следует из открытых данных на сайте компании. В пятницу Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. По данным сайта компании Maxar, 19 сентября Севастополь снимал спутник WorldView-3, а на следующий день - WorldView-2. На момент запуска спутники имели самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов, позволяя получать высокодетальные снимки. Ранее США и Украина неоднократно заявляли, что сотрудничают в вопросах предоставления данных с американских спутников для нужд ВСУ. Такие услуги вошли в один из пакетов военной помощи Киеву.
https://ria.ru/20230922/obstanovka-1898077305.html
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севастополь, вооруженные силы украины, киев, россия
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия
Коммерческие спутники США дважды снимали Севастополь за последние дни
Коммерческие спутники США Maxar дважды снимали Севастополь за последние дни