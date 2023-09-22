https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1898060229.html

ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.09.2023

ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30, РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:09

2023-09-22T16:09

2023-09-22T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230921/poteri-1897779383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия