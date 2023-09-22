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ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.09.2023
ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30, РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:09
2023-09-22T16:09
2023-09-22T16:09
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россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении