https://ria.ru/20230922/samolet-1898030960.html
Аэродром Перми возобновил работу после инцидента с самолетом из Антальи
Аэродром Перми возобновил работу после инцидента с самолетом из Антальи - РИА Новости, 22.09.2023
Аэродром Перми возобновил работу после инцидента с самолетом из Антальи
Аэродром Большое Савино в Перми возобновил прием и отправление воздушных судов после инцидента с выкатыванием самолета из Антальи за взлетно-посадочную полосу... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:50
2023-09-22T14:50
2023-09-22T14:50
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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Аэродром Большое Савино в Перми возобновил прием и отправление воздушных судов после инцидента с выкатыванием самолета из Антальи за взлетно-посадочную полосу при посадке, лайнер увезли на стоянку, сообщает пресс-служба аэропорта. "Аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов в 15.50 (13.50 мск) по местному времени, аэропорт работает в штатном режиме. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании AnadoluJet (эксплуатант Turkish Airlines), выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку", — говорится в сообщении. Уточняется, что рейсы пермским аэропортом обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло.Ранее пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что самолет из Антальи выкатился за взлетно-посадочную полосу при посадке в Перми, никто не пострадал, причины инцидента не уточнялись. После этого аэродром Большое Савино временно закрыли для приема и отправления самолетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, turkish airlines, пермь, анталья (провинция), boeing 737-800
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Turkish Airlines, Пермь, Анталья (провинция), Boeing 737-800
Аэродром Перми возобновил работу после инцидента с самолетом из Антальи
Аэродром Перми возобновил работу после инцидента с выкатыванием самолета за ВПП
ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Аэродром Большое Савино в Перми возобновил прием и отправление воздушных судов после инцидента с выкатыванием самолета из Антальи за взлетно-посадочную полосу при посадке, лайнер увезли на стоянку, сообщает пресс-служба аэропорта.
"Аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов в 15.50 (13.50 мск) по местному времени, аэропорт работает в штатном режиме. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании AnadoluJet (эксплуатант Turkish Airlines), выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку", — говорится в сообщении.
Уточняется, что рейсы пермским аэропортом обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло.
Ранее пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что самолет из Антальи выкатился за взлетно-посадочную полосу при посадке в Перми, никто не пострадал, причины инцидента не уточнялись. После этого аэродром Большое Савино временно закрыли для приема и отправления самолетов.
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