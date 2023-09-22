https://ria.ru/20230922/samolet-1898030960.html

Аэродром Перми возобновил работу после инцидента с самолетом из Антальи

Аэродром Перми возобновил работу после инцидента с самолетом из Антальи - РИА Новости, 22.09.2023

Аэродром Перми возобновил работу после инцидента с самолетом из Антальи

Аэродром Большое Савино в Перми возобновил прием и отправление воздушных судов после инцидента с выкатыванием самолета из Антальи за взлетно-посадочную полосу... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:50

2023-09-22T14:50

2023-09-22T14:50

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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Аэродром Большое Савино в Перми возобновил прием и отправление воздушных судов после инцидента с выкатыванием самолета из Антальи за взлетно-посадочную полосу при посадке, лайнер увезли на стоянку, сообщает пресс-служба аэропорта. "Аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов в 15.50 (13.50 мск) по местному времени, аэропорт работает в штатном режиме. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании AnadoluJet (эксплуатант Turkish Airlines), выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку", — говорится в сообщении. Уточняется, что рейсы пермским аэропортом обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло.Ранее пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что самолет из Антальи выкатился за взлетно-посадочную полосу при посадке в Перми, никто не пострадал, причины инцидента не уточнялись. После этого аэродром Большое Савино временно закрыли для приема и отправления самолетов.

https://ria.ru/20230921/reys-1897817502.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, turkish airlines, пермь, анталья (провинция), boeing 737-800