https://ria.ru/20230922/rossiya-1898040040.html

Матвиенко заявила, что подорвать духовные ценности России невозможно

Матвиенко заявила, что подорвать духовные ценности России невозможно - РИА Новости, 22.09.2023

Матвиенко заявила, что подорвать духовные ценности России невозможно

На Западе понимают, что победить Россию оружием невозможно, поэтому пытаются подорвать ее нравственные ценности, что тоже невозможно, заявила председатель... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:05

2023-09-22T15:05

2023-09-22T15:05

россия

валентина матвиенко

общество

совет федерации рф

республика дагестан

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ДЕРБЕНТ, 22 сен - РИА Новости. На Западе понимают, что победить Россию оружием невозможно, поэтому пытаются подорвать ее нравственные ценности, что тоже невозможно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сегодня на Западе все понимают: победить (Россию - ред.) оружием, которое они собрали со всех стран НАТО, невозможно. Они это понимают", - сказала Матвиенко в ходе 9-го парламентского форума "Историко-культурное наследие России" в дагестанском Дербенте. Она отметила, что делается упор на то, чтобы "подорвать наши духовные, нравственные ценности". "Как я уже говорила, перекодировать наш культурный код. Но и это у них никогда не получится!", - добавила парламентарий. Политик подчеркнула, что никогда "кривые западные ценности не приживутся в нашем обществе". "Победа будет во всех смыслах за нами! Такую страну, как Россия - невозможно никому победить! Мы видим, какая сила в воле, духе народа, какая консолидация общества. Такая гордость за нашу страну, за наших людей", - заключила председатель верхней палаты российского парламента.

https://ria.ru/20230918/stalin-1896807179.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, валентина матвиенко, общество, совет федерации рф, республика дагестан