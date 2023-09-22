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Матвиенко заявила, что подорвать духовные ценности России невозможно - РИА Новости, 22.09.2023
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15:05 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/rossiya-1898040040.html
Матвиенко заявила, что подорвать духовные ценности России невозможно
Матвиенко заявила, что подорвать духовные ценности России невозможно - РИА Новости, 22.09.2023
Матвиенко заявила, что подорвать духовные ценности России невозможно
На Западе понимают, что победить Россию оружием невозможно, поэтому пытаются подорвать ее нравственные ценности, что тоже невозможно, заявила председатель... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:05
2023-09-22T15:05
россия
валентина матвиенко
общество
совет федерации рф
республика дагестан
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ДЕРБЕНТ, 22 сен - РИА Новости. На Западе понимают, что победить Россию оружием невозможно, поэтому пытаются подорвать ее нравственные ценности, что тоже невозможно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сегодня на Западе все понимают: победить (Россию - ред.) оружием, которое они собрали со всех стран НАТО, невозможно. Они это понимают", - сказала Матвиенко в ходе 9-го парламентского форума "Историко-культурное наследие России" в дагестанском Дербенте. Она отметила, что делается упор на то, чтобы "подорвать наши духовные, нравственные ценности". "Как я уже говорила, перекодировать наш культурный код. Но и это у них никогда не получится!", - добавила парламентарий. Политик подчеркнула, что никогда "кривые западные ценности не приживутся в нашем обществе". "Победа будет во всех смыслах за нами! Такую страну, как Россия - невозможно никому победить! Мы видим, какая сила в воле, духе народа, какая консолидация общества. Такая гордость за нашу страну, за наших людей", - заключила председатель верхней палаты российского парламента.
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россия, валентина матвиенко, общество, совет федерации рф, республика дагестан
Россия, Валентина Матвиенко, Общество, Совет Федерации РФ, Республика Дагестан
Матвиенко заявила, что подорвать духовные ценности России невозможно

Матвиенко: Запад хочет подорвать нравственные ценности России, но это невозможно

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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ДЕРБЕНТ, 22 сен - РИА Новости. На Западе понимают, что победить Россию оружием невозможно, поэтому пытаются подорвать ее нравственные ценности, что тоже невозможно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня на Западе все понимают: победить (Россию - ред.) оружием, которое они собрали со всех стран НАТО, невозможно. Они это понимают", - сказала Матвиенко в ходе 9-го парламентского форума "Историко-культурное наследие России" в дагестанском Дербенте.
Она отметила, что делается упор на то, чтобы "подорвать наши духовные, нравственные ценности". "Как я уже говорила, перекодировать наш культурный код. Но и это у них никогда не получится!", - добавила парламентарий.
Политик подчеркнула, что никогда "кривые западные ценности не приживутся в нашем обществе". "Победа будет во всех смыслах за нами! Такую страну, как Россия - невозможно никому победить! Мы видим, какая сила в воле, духе народа, какая консолидация общества. Такая гордость за нашу страну, за наших людей", - заключила председатель верхней палаты российского парламента.
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