https://ria.ru/20230922/promyshlennost-1898068757.html
Промышленность гражданского назначения получит поддержку
Промышленность гражданского назначения получит поддержку - РИА Новости, 22.09.2023
Промышленность гражданского назначения получит поддержку
Бюджет РФ в 2024-2026 годах предусматривает почти 1 триллион рублей на поддержку промышленности гражданского назначения, говорится в материалах к проекту... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:39
2023-09-22T16:39
2023-09-22T16:39
экономика
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бюджет РФ в 2024-2026 годах предусматривает почти 1 триллион рублей на поддержку промышленности гражданского назначения, говорится в материалах к проекту бюджета. "В проекте федерального бюджета в сфере поддержки экономики и промышленности предусмотрено финансирование: на поддержку промышленности гражданского назначения в 2024-2026 годах - более 947 млрд рублей", - говорится в документах. Кроме того, в рамках поддержки МСП на ближайшие три года предусмотрено более 67 миллиардов рублей. "В сфере инфраструктуры, в том числе транспортной: средства будут направлены на обеспечение дорожной деятельности (в 2024 году – 1 056,9 млрд рублей, в 2025 году – 1 134,9 млрд рублей, в 2026 году – 1 313,1 млрд рублей), на развитие транспорта, включая проекты развития электротранспорта (в 2024-2025 годах 29,8 и 15,4 млрд рублей соответственно)", - добавляется в материалах.
https://ria.ru/20230922/posobie-1898067261.html
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898060335.html
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РИА Новости
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экономика, россия
Промышленность гражданского назначения получит поддержку
Промышленность гражданского назначения получит почти триллион рублей поддержки
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бюджет РФ в 2024-2026 годах предусматривает почти 1 триллион рублей на поддержку промышленности гражданского назначения, говорится в материалах к проекту бюджета.
"В проекте федерального бюджета в сфере поддержки экономики и промышленности предусмотрено финансирование: на поддержку промышленности гражданского назначения в 2024-2026 годах - более 947 млрд рублей", - говорится в документах.
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Кроме того, в рамках поддержки МСП на ближайшие три года предусмотрено более 67 миллиардов рублей.
"В сфере инфраструктуры, в том числе транспортной: средства будут направлены на обеспечение дорожной деятельности (в 2024 году – 1 056,9 млрд рублей, в 2025 году – 1 134,9 млрд рублей, в 2026 году – 1 313,1 млрд рублей), на развитие транспорта, включая проекты развития электротранспорта (в 2024-2025 годах 29,8 и 15,4 млрд рублей соответственно)", - добавляется в материалах.
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