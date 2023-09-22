Рейтинг@Mail.ru
Промышленность гражданского назначения получит поддержку - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/promyshlennost-1898068757.html
Промышленность гражданского назначения получит поддержку
Промышленность гражданского назначения получит поддержку - РИА Новости, 22.09.2023
Промышленность гражданского назначения получит поддержку
Бюджет РФ в 2024-2026 годах предусматривает почти 1 триллион рублей на поддержку промышленности гражданского назначения, говорится в материалах к проекту... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:39
2023-09-22T16:39
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бюджет РФ в 2024-2026 годах предусматривает почти 1 триллион рублей на поддержку промышленности гражданского назначения, говорится в материалах к проекту бюджета. "В проекте федерального бюджета в сфере поддержки экономики и промышленности предусмотрено финансирование: на поддержку промышленности гражданского назначения в 2024-2026 годах - более 947 млрд рублей", - говорится в документах. Кроме того, в рамках поддержки МСП на ближайшие три года предусмотрено более 67 миллиардов рублей. "В сфере инфраструктуры, в том числе транспортной: средства будут направлены на обеспечение дорожной деятельности (в 2024 году – 1 056,9 млрд рублей, в 2025 году – 1 134,9 млрд рублей, в 2026 году – 1 313,1 млрд рублей), на развитие транспорта, включая проекты развития электротранспорта (в 2024-2025 годах 29,8 и 15,4 млрд рублей соответственно)", - добавляется в материалах.
https://ria.ru/20230922/posobie-1898067261.html
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898060335.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Промышленность гражданского назначения получит поддержку

Промышленность гражданского назначения получит почти триллион рублей поддержки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бюджет РФ в 2024-2026 годах предусматривает почти 1 триллион рублей на поддержку промышленности гражданского назначения, говорится в материалах к проекту бюджета.
"В проекте федерального бюджета в сфере поддержки экономики и промышленности предусмотрено финансирование: на поддержку промышленности гражданского назначения в 2024-2026 годах - более 947 млрд рублей", - говорится в документах.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Мишустин: с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей
Вчера, 16:35
Кроме того, в рамках поддержки МСП на ближайшие три года предусмотрено более 67 миллиардов рублей.
"В сфере инфраструктуры, в том числе транспортной: средства будут направлены на обеспечение дорожной деятельности (в 2024 году – 1 056,9 млрд рублей, в 2025 году – 1 134,9 млрд рублей, в 2026 году – 1 313,1 млрд рублей), на развитие транспорта, включая проекты развития электротранспорта (в 2024-2025 годах 29,8 и 15,4 млрд рублей соответственно)", - добавляется в материалах.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Мишустин рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета
Вчера, 16:09
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала