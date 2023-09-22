https://ria.ru/20230922/promyshlennost-1898068757.html

Промышленность гражданского назначения получит поддержку

Промышленность гражданского назначения получит поддержку - РИА Новости, 22.09.2023

Промышленность гражданского назначения получит поддержку

Бюджет РФ в 2024-2026 годах предусматривает почти 1 триллион рублей на поддержку промышленности гражданского назначения, говорится в материалах к проекту... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:39

2023-09-22T16:39

2023-09-22T16:39

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бюджет РФ в 2024-2026 годах предусматривает почти 1 триллион рублей на поддержку промышленности гражданского назначения, говорится в материалах к проекту бюджета. "В проекте федерального бюджета в сфере поддержки экономики и промышленности предусмотрено финансирование: на поддержку промышленности гражданского назначения в 2024-2026 годах - более 947 млрд рублей", - говорится в документах. Кроме того, в рамках поддержки МСП на ближайшие три года предусмотрено более 67 миллиардов рублей. "В сфере инфраструктуры, в том числе транспортной: средства будут направлены на обеспечение дорожной деятельности (в 2024 году – 1 056,9 млрд рублей, в 2025 году – 1 134,9 млрд рублей, в 2026 году – 1 313,1 млрд рублей), на развитие транспорта, включая проекты развития электротранспорта (в 2024-2025 годах 29,8 и 15,4 млрд рублей соответственно)", - добавляется в материалах.

https://ria.ru/20230922/posobie-1898067261.html

https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898060335.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия